مغني راب يتعرض لانفجار مروع.. الحشيش كلمة السر «صور»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

موقف صعب تعرض له مغني راب شهير بعدما أصيب بجروح بالغة إثر تعرضه لانفجار بالغ داخل أحد الاستوديوهات الخاصة به، وذلك أثناء تحضيره لزيت الحشيش، وسرعان ما تحول المكان إلى خراب في لحظات معدودة، وبات حديث العديد من منصات التواصل الاجتماعي حول العالم.

تفاصيل الحادث المروع

وحسب ما ذكرت صحيفة «ديلي ستار» أن مطرب الراب الألماني الشهير الذي يدعى نيكو بريني، اضطر إلى بتر نحو نصف جمجته، وذلك عقب تعرضه لانفجار مروع داخل الاستوديو الخاص به، أثناء تحضيره لزيت الحشيش.

ومن ناحيته قال مغني الراب البالغ من العمر 37 عاما، إنه فقد أجزاء كبيرة قد تصل إلى نصف حجم جمجمته، بعد أن ارتكب خطأ فادح وقت تحضيره لمواد الحشيش التي يتناولها.

سكتات دماغية وشلل

اعترف نيكو برينر بأنه يدفع ثمن فعلته الآن، وذلك مقابل ما ارتكبه حيث أدى الانفجار المروع إلى دفعه خارج النافذة التي جاءت داخل الاستوديو، وسرعان ما أصيب بجروح بالغة لدرجة أن الجراحين اضطروا إلى إزالة نصف جمجمته.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ أن «برينر» تعرض للإصابة بأربع سكتات دماغية، إلى جانب الشلل النصفي وبات الآن قعيدا على كرسي متحرك، كما أنه أصيب بحروق في 40٪ من سطح جلده وخضع لما يقرب من 50 عملية جراحية منذ الانفجار الذي تعرض له.

ومن جانبه صرح أحد الأطباء بأنه لا توجد فروة رأس كافية لإعادة إدخال بديل لعظم الجمجمة الخاصة بالمغني الألماني، وقد باءت جهود توسيع الجلد بالفشل.