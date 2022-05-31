أستاذ جلدية يحذر السيدات من تساقط الشعر.. ينذر بأمراض خطيرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

قال الدكتور عاصم فرج، أستاذ أمراض الجلدية والتجميل، إن الثعلبة تظهر في الحاجب والرموش، وتظهر عند الرجال في الذقن ويجب علاجها والانتظار عليها فترة طويلة حتى يعود الشعر إلى سابق عهده مع ضرورة الاستمرار في الذهاب إلى الطبيب حتى مع انتهاء المرض، لقياس عدد مرات وجودها.

نوع من الثعلبة يظهر بسبب ذيل الحصان المتكرر

وأضاف «فرج» خلال استضافته في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، على فضائية «cbc» مساء اليوم الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية منى عبد الغني والإعلامية هبة الأباصيري والإعلامية إيمان عز الدين، أن الثعلبة لها أنواع عديدة منها النوع الذي يظهر بعد شد الشعر ليصبح ذيل حصان فترات طويلة ويمكن علاجها من خلال بعض الشامبوهات.

علامات على أزمة في الشعر

وأوضح أستاذ أمراض الجلدية والتجميل، أن هناك نوع من الثعلبة يرجح الأطباء أن السبب هو دهان المكياج وحمامات الشمس، إذ يحدث تليف في جذور الشعر، مشيرا إلى أن هناك أقراص ظهرت من أجل علاج الشعر، ولكنها ليست مؤثرة، لذا يجب تلقي علاج باستمرار لإيقاف تساقط الشعر، لافتا إلى أن تساقط الشعر بكثرة لدى السيدات وزيادة شعر الجسم مؤشر على تخبط في الهرمونات ويجب حينها إجراء سونار على المبيض.