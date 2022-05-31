علاج حساسية الجلد وأنواعها بالصور.. حالة واحدة تستدعي زيارة الطبيب فورا

القاهرة - سمر حسين - صحة

علاج حساسية الجلد من أكثر ما يبحث عنه العديد من الأشخاص في هذه الفترة، نظرًا لاختلاف أنواعها وأعراضها من شخص إلى آخر، ومن أكثر الأمراض المزعجة والشائعة بين الناس.

لذا، يقدم «هن» خلال السطور التالية، طرق علاج حساسية الجلد وأنواعها بالصور، وفقًا لما نشره موقع Health Line الطبي:

حساسية اللدغات

يصاب الأشخاص بحساسية اللدغة في المنطقة أسفل القدمين، والساقين، وتظهر في شكل نتوء أحمر، ومحاط بهالة من نفس اللون، وتنتج هذه الحساسية إثر تعرض الشخص للدغة أي نوع من الحشرات مثل النمل، البعوض، أو البراغيث.

حساسية الطفح الجلدي

يصاب الكثير من الأشخاص بحساسية الطفح الجلدي، وعند الأطفال بنسبة أكبر إذ يتحول لون الخدين إلى اللون الأحمر الفاتح، ومن الممكن أن يظهر على الساق أو الذراعين، بالإضافة إلى الجزء العلوي من الجسم، وتظهر أعراضه بشكل واضح عند الاستحمام بماء شديد السخونة.

الطفح في منطقة حفاضات الأطفال

يعتبر منطقة تغيير الحفاضات من أكثر المناطق الحساسة في جسم الطفل، إذ يسهل انتشار العدوى بها، مما يسبب تهيج البشرة وإحمرارها، لذا يلزم الاهتمام بهذه المنطقة وترطيبها جيدًا من حين إلى آخر، بالإضافة إلى ضرورة تجفيفها عقب تنظيف الطفل بالماء.

حساسية الإكزيما

تعد حساسية الإكزيما أحد أنواع العدوى الجلدية، والتي تظهر في صورة بقع متقشرة باللون الأصفر، أو الأبيض، ولكنها تسبب إزعاجًا كبيرًا للمصاب بها ،إّذ يشعر بالرغبة في الحكة باستمرار، فضلًا على أنها تسبب تساقط الشعر في المنطقة التي تظهر عليها، لذا يفضل اللجوء إلى الطبيب المتخصص فور الإصابة بها.

الجدري

حساسية الجدري عبارة عن ظهور مجموعة من البثور الحمراء التي تثير الحكة لدى الشخص المصاب، وتنتشر في العديد من المناطق الموجودة في الجسم، بالإضافة إلى أنها تسبب آلاما في الجلد، فقدان الشهية، والتهاب الحلق، ويستمر تواجدها مع الشخص حتى يخضع إلى العلاج وتتقشر البثور ومن ثم يتخلص منها تمامًا.

الحصبة

تختلف أعراض الحصبة عن أنواع الحساسية الأخرى، إذ يصاب الشخص عادة بالتهاب في الحلق، فقدان الشهية، سيلان الأنف، التهاب الحلق، والسعال، وتظهر في صورة إحمرار على شكل طفح جلدي فمع أجزاء الجسم، بالإضافة إلى ظهور بعض البقع البيضاء داخل فم الشخص المصاب.

علاج حساسية الجلد

أما عن علاج الطفح الجلدي، قالت الدكتورة إيمان سند أستاذ الأمراض الجلدية والليزر بجامعة طب بنها لـ«هن» إنه يلزم استشارة الطبيب فورًا عند المعاناة من أي أمراض جلدية، لأن كل شخص يحتاج إلى علاج يختلف عن الآخر وفقًا لطبيعة الجلد والبشرة، بالإضافة إلى أن بعض الحالات تعاني من بعض الأمراض التي تجعل الطبيب يشخص لها علاجًا مختلف.

ونوهت الطبيبة بعدم الجوء إلى أي أدوية أو طرق علاجية دون اللجوء إلى الطبيب المعالج، حتى لا تتفاقم المشكلة.