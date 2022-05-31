هبة داغر تثير الجدل بين متابعيها.. كشفت عن جنس مولودها في زفافها «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل أثارتها الفنانة اللبنانية هبة داغر، عبر عدد من الصفحات المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن كشفت عن جنس مولودها وذلك على هامش احتفالها بزفافها، ما أثار العديد من التساؤلات نحوها، وسرعان ما تصدرت تريند محرك البحث الشهير «جوجل».

واحتفلت هبة داغر بزفافها قبل أيام، إذ أطلت بفستان زفاف «أوف شولدر» ومنفوش من أسفل، وبدت كالأميرات.

تفاصيل إعلان هبة داغر عن حملها

وكانت أعلنت اللبنانية هبة داغر، جنس مولودها خلال احتفالها بزفافها الذي أقيم في العاصمة اللبنانية بيروت، إذ كشفت عن أنها تزوجت قبل فترة طويلة، لكنها لم تقيم الحفل بسبب دواعي الإجراءات الاحترازية والإغلاق، لانتشار فيروس كورونا المستجد.

أما عن جنس مولودها قالت هبة داغر، إنها كانت تظن في البداية أنه ولد وبناء عليه اختارت اسما له، لكن فيما بعد اتضح لها بأنه بنت.

من هي هبة داغر؟

وفي السطور التالية، نستعرض أبرز المعلومات عن هبة داغر، وفق حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

- عارضة أزياء لبنانية شهيرة.

- شاركت في مجموعة صغيرة من الأعمال الدرامية اللبنانية، والتي جاء من بينها مسلسل «أحلى أيام»، الذي عرض خلال دراما رمضان 2020، وظهرت في المسلسل المصري «الآنسة فرح» بأجزائه الثلاثة إذ جسدت شخصية «ميريام»، مع أبطاله رانيا يوسف، وأحمد مجدي، وأسماء أبو اليزيد.

- تعمل هبة داغر في مجال هندسة الديكور أيضا.

- تحب الخيول، وتحرص على نشر العديد من الصور التي تجمعها بهم.

- يتابعها على حسابها الرسمي بموقع «انستجرام» 370 ألف شخص.

- تحرص على استعراض رشاقتها وأزياءها في العديد من الصور التي تشاركها مع متابعيها.

- احتفلت منذ فترة بحصولها على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات.