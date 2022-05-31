طريقة عمل رز بلبن في الفرن.. جهزيه «زي المحلات»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يهوى العديد من الأشخاص تناول أطباق الأرز بلبن، وذلك لسهولة تحضيرها في المنزل بمختلف الطرق والوصفات، وعلى هذا النحو، تعددت مؤخرا، عمليات البحث عن طريقة عمل رز بلبن في الفرن، الذي يلقى إقبالا كبيرا من قبل العديد من الأشخاص.

وعلى هذا النحو، نستعرض خلال السطور التالية، طريقة عمل طاجن الأرز باللبن، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، ببرنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل رز بلبن في الفرن

• المقادير:

لتر من اللبن المغلي الطازج

كوب إلا ربع من الماء

كوب إلا ربع أرز أبيض يجب أن يكون مغسول جيدا

6 ملاعق كبيرة من الكريم شانتيه

6 ملاعق كبيرة من السكر

• خطوات عمل رز بلبن في الفرن:

- ابدأي طريقة عمل رز بلبن في الفرن بوضع اللبن على النار واتركيه حتى يغلي جيدا.

- ضيفي الأرز المغسول إلى اللبن عندما يغلي.

- اتركيهم على النار حتى يغلوا، وبعدها ضيفي السكر والماء وقلبيهم جيدا.

- يضاف الكريم شانتيه للخليط.

- اتركيه على نار هادئة حتى ينضج لمدة 30 دقيقة.

- فرغي الأرز باللبن في القالب الفخار.

- ضعيه في الفرن على مدار 10 دقائق حتى يتحول لونه للذهبي ويتحمر.

- قدميه ساخنا أو باردا.

طريقة عمل طاجن الأرز باللبن

• المقادير:

كوب من الأرز الأبيض

كيلو من اللبن كامل الدسم

نصف كوب من السكر

ملعقة صغيرة من الفانيليا

نصف كوب من كريمة الحلويات

• للتزيين:

صوص كراميل أو شوكولاتة، أو آيس كريم.

خطوات عمل طاجن الأرز باللبن

- اغسلي الأرز لمرة واحدة سريعا.

- ضعي اللبن داخل إناء، واتركيه على نار متوسطة حتى يبدأ في الغليان.

- أغلقي النار، واتركي الأرز داخل اللبن على مدار 90 دقيقة.

- افتحي النار عليهم مرة أخرى، واتركيها هادئة.

- ضيفي الفانيليا مع كريمة الحلويات، والسكر، وقلبيهم حتى تحصلي على السُمك المطلوب.

- غطي الوعاء وبعد مرور 5 دقائق اطفأي النار.

- صبي الأرز في أواني الفخار.

- ضعيهم داخل الفرن على شعلة الشواية.

- زيني الطواجن وقدميها.

طريقة عمل الأرز باللبن في الفرن للشيف شربيني

• المقادير:

لتر من اللبن كامل الدسم

كوب من الأرز

ملعقة من الكورن فلاور

2 كوب من الماء

سكر حسب الرغبة

ملعقة صغيرة من الفانيليا

فستق مبشور

• خطوات تحضير الأرز باللبن في الفرن للشيف شربيني:

- ينقع الأرز لمدة ساعة.

- قلبي اللبن مع السكر، ثم ضعيهم على النار للتسخين.

- قلبي كوب لبن مع الكورن فلاور.

- اشطفي الأرز من النشا.

- ضيفي الأرز في إناء مع الماء واتركيه يغلي.

- اخفضي درجة الحرارة واتركيهم حتى يتشرب الأرز بالماء.

- ضيفي اللبن مع السكر إلى الأرز.

- ضعيهم على نار متوسطة على مدار 50 دقيقة.

ضيفي الكورن فلاور إلى خليط اللبن ومن ثم إلى وعاء الأرز واللبن.

- ضعيهم على نار هادئة.

- قلبي الخليط باستمرار حتى يتماسك، وضيفي إليه الفانيليا.

- ارفعيه من على النار واتركيه يبرد.

- زينيه وقدميه.