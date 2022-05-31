لو عندك موعد رسمي.. 8 قواعد في الإتيكيت يجب معرفتها: «خليك واثق بنفسك»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

الحضور إلى الأماكن العامة والرسمية تتطلب مهارات معينة على رأسها اللباقة، الأناقة، والثقة بالنفس فضلًا عن الجلوس بطريقة صحيحة، ولكن يغفل عنها الكثيرون ويقعون في مواقف محرجة تكون نقطة سوداء في ذكرياتهم عند تذكرها.

إتيكيت التعامل عند تلبية الدعوات العامة

لذا، يوضح «هن» في الموضوع الآتي، مجموعة من النصائح التي يلزم عليك اتباعها عند تلبية الدعوات العامة، وذك وفقًا لموقع Wiki How، والتي تتمثل فيما يلي:

- عقب استلامك لدعوات المناسبة سواء كانت خاصة أو عامة، عليك تأكيد حضورك إليها أو الاعتذار عنها حتى يستطيع الداعي تنظيم أموره، وفي حالة حضورك مع أسرتك يفضل إعلام الداعي حتى ينظم أماكن الجلوس وفقًا للعدد.

- إذا كانت الدعوة رسمية، يفضل عدم الاعتذار لإلغائها، مهما كانت طبيعة الأمر حتى لا تعرض الداعي إلى الوقوع في أزمات أو مشكلات، ولكن في حالة تعرضك لأمر طاريء عليك إبلاغ الداعي قبل الموعد بساعات.

- عليك الانتباه جيدًا إلى ملابسك في هذه المناسبة، إذا كانت دعوة عمل، يفضل ارتداء ملابس فورمال، أما إذا كانت حفل في مكان عام يمكنك ارتداء ملابس مناسبة تعطي لك مظهرًا أنيقًا.

- عند الجلوس، احرص على فرد ظهرك بشكل مستقيم وعدم الانحناء على الكرسي، حتى لا يبدو مظهرك غارقًا داخل المقعد.

- لا تتحدث عندما تلاحظ شخص آخر يتكلم، فكر جيدًا قبل أن تنطق خاصة في الجلسات العامة التي تكون بحضور الكثير من الشخصيات الكبيرة.

التعرف على الشخصيات الموجوة في المكان

- يمكنك التعرف على الشخصيات الموجوة في المكان، ولكن هدفك الرئيسي هو سير النشاطات التي تخدم العمل.

- عند تقديم الطعام أو المشروبات، عليك الالتزام بقواعد الإتيكيت الخاصة بالطعام حتى لا تشعر بالحرج.

- احرص على أن يكون صوتك منخفض عند الدخول في مناقشات بينك وبين الآخرين.