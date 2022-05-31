مفاجأة بخصوص البطيخ وزيادة الوزن في الصيف.. جربتيه كنظام تخسيس؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

يوصف البطيخ بأنه «فاكهة الصيف»، إذ يكثر تناوله في هذا الفصل، كونه غني بالماء الذي يساعد على ترطيب الجسم، في ظل ارتفاع درجة الحرارة، لكن تتساءل السيدات عن البطيخ وزيادة الوزن، وما إذا يمكن أن يكون سببا في زيادة وزن الجسم أم يساعد على إنقاصه، ليكن السؤال الشاغل بين محيط الفتيات بشكل عام، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي، أو في محيط التجمعات الأسرية وجلسات سمر الأصدقاء.

البطيخ وزيادة الوزن

يُقدم «هُن»، كل ما تريد معرفته عن البطيخ وزيادة الوزن، وفق حديث الدكتورة مروة شعير، أخصائية وخبيرة التغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، إذ تقول إنه يعتبر من أكثر الثمار التي تميز فصل الصيف، إذ يحرص الكثير على تناوله بأكثر من طريقة، سواء كعصير أو شرائح، كونه يحتوي على المياة التي ترطب على الجسم، مع ارتفاع الحرارة، لافتة إلى أن هناك تخوفا لدى الكثيرين، من أن يكون له دورا في زيادة الوزن.

وأكدت أنه بشكل عام لا يساعد على الزيادة، لكن المفاجأة أنه يساعد على خسارته أكثر، حال تناوله ضمن حمية محددة للسعرات الحرارية، كونه يحتوي على الماء، الذي يشكل نسبة تزيد عن 92% من مكوناته، ما يساعد على تعزيز الشعور بالشبع، وعدم الرغبة في تناول الأطعمة.

وأشارت أخصائية التغذية، إلى أن البطيخ مصدرا غنيا بالألياف، التي تساعد على تقليل استهلاك الأطعمة، إذ تجد البعض يقومون بعمل رجيم البطيخ، وهو واحد من أكثر أنواع الريجيم التي تقوم به السيدات.

ما هو رجيم البطيخ؟

الكثير من السيدات، يتبعن مختلف أنواع الرجيم، للحصول على وزن مناسب ويخسرن الكثير منه، حتى يظهرن بشكل لائق وأنيق، ويلجأ البعض منهن إلى رجيم البطيخ، في فصل الصيف، إذ الذي يعمل على تقليل السعرات الحرارية الموجودة بالجسم مما يساعد على فقدان الوزن، لكن هناك الكثير من المحاذير بضرورة تجنب الاعتماد على ذلك النوع، كونه غير آمن، ويعتبر من الأنظمة الغذائية غير الصحية.

فوائد البطيخ

بعد الحديث عن العلاقة بين البطيخ وزيادة الوزن، نوضح الفوائد الصحية لتلك الثمرة، التي ربما لا يدري البعض عنها، إذ تساعد على ترطيب الجسم، بالإضافة إلى مد الجسم باحتياجاته من السوائل اليومية، فضلا عن قدرتها على حرق الدهون التي توجد ووتراكم داخل الجسم.