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الامارات | شاهد.. تسريحة شعر أسد تجذب زوار حديقة حيوان صينية

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جذب أسد زوار حديقة حيوان قوانغتشو في الصين وذلك بسبب تسريحة شعره المميزة.

وحسب صحيفة الديلي ميل كان الأسد المسمى Hang Hang في حديقة حيوان قوانغتشو في الصين يتمتع بأسلوب فريد من نوعه حيث تسببت الرطوبة العالية في تدلي شعره.

واعتقد بعض المتفرجين الذين يزورون حديقة حيوان غوانغزو أن شعر الأسد قد تم قصه ، لكن القائمين على الرعاية بالحديقة أصروا على أن مظهر الأسد كان بسبب الرطوبة.

وقال متحدث باسم حديقة الحيوان: الشعر كان بسبب سحر الطبيعة البحت.. لن نجرؤ على قص شعر الأسد.. "لقد بدا وكأنه عارضة أزياء شقراء مع الرطوبة العالية في قوانغتشو."

وقال حراس الحديقة إن القطط تلعق كفوفها وتنظف شعرها لخلق مظهر مستقيم بشكل غير عادي للأسلوب (يسار الصورة) ، تذكرنا بأندريه أغاسي في أواخر الثمانينيات والتسعينيات (يمين الصورة).

وكان معظم الزوار يتجنبون الاقتراب كثيراً من قفص الأسد لكن تسريحة شعره جعلته أكثر الحيونات جذباً لهم بعد انتشار صوره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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