الامارات | تركي يركل مسنة سورية على وجهها يثير عاصفة من الغضب «فيديو»

شكرا لقرائتكم خبر عن تركي يركل مسنة سورية على وجهها يثير عاصفة من الغضب «فيديو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار مقطع فيديو مؤلم، أظهر رجلاً تركياً يركل مسنّة سورية عمرها 70 عاما بقدمه على وجهها في مدينة غازي عنتاب جنوب البلاد،موجة غضب واسعة على مواقع التواصل، حيث انهالت التعليقات، التي اعتبرت أن هذا المشهد يلخص كم القهر الذي يعانيه اللاجئون السوريون سواء في تركيا أو غيرها.

أصدرت الجهات الامنية بياناً أعلنت فيه التعرّف على المعتدي واحتجازه،أظهرت بيانات الشرطة أن للمتهم سجل عدلي يحمل 9 سجلات جنائية سابقة،

يشار إلى أن تركيا تستضيف وفقا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حوالي 3.6 مليون لاجئ سوري مسجلين.

وفي الفترة الأخيرة شهدت تركيا حوادث عنصرية تجاه السوريين، وسط ارتفاع نسب البطالة في البلاد، وتردي الأوضاع الاقتصادية.

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