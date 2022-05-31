سوسن بدر فتحت الطريق.. «خصلة فضي» يصالح السيدات على الشعر الأبيض

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

قالت نرمين عبد القدوس، خبيرة تجميل، إن المرأة يجب أن تكون متصالحة مع شعرها، وتختار اللون الذي تحبه، وليس الذي يعجب الأشخاص، مشيرة إلى أن لون الشعر له علاقة، بالحالة النفسية لكل سيدة أو فتاة.

جروب خصلة فضي

أضافت «عبد القدوس» خلال استضافتها في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، على فضائية «cbc»، أن جروب «خصلة فضة»، يضم السيدات من مختلف طوائف المجتمع، يشجعن بعضهن على تقبل الشعر الأبيض، لأن من سنن الحياة أن الشخص يكبر، وتتغير ملامحه، ولون شعره، كأي شيء يتغير في الحياة.

فتح باب رزق بالصدفة

أوضحت منى الشناوي، إحدى عضوات الجروب، أن جذور شعرها بيضاء، لذا حرصت على أن يكون كل شعرها أبيض، بعد ظهور الفنانة سوسن بدر بشعر أبيض، خلال أعمالها الفنية، مؤكدة أن زوجها لم يعترض على لون شعرها الجديد، الذي أصبح أبيض، على يد الكوافير الخاص بها.

وأشارت إلى أن إحدى صديقاتها طلبتها أن تعمل موديل معها، بسبب لون شعرها المختلف، وأصبحت تقدم إعلانات تليفزيونية، بسبب هذا التغيير المفاجئ، على الرغم من أنها لم تكن تعمل من قبل، وتجلس في البيت، لكن هذا التغير جعلها تحصل على وظيفة جديدة، وتفتح لها أبواب رزق جديدة، لافتة إلى أن الرجل يصبح شكله غريب عندما يصبغ شعره ليصبح أبيض، وهذا لا يحدث مع السيدات إذا صبغته.