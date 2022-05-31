رقص مي نور الشريف وخالد تيجانا في زفاف دنيا عبد العزيز.. هل تعيش حب جديد؟

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

رقص مي نور الشريف ومدرب الرقص خالد تيجانا، في حفل زفاف الفنانة دنيا عبد العزيز والمهندس مصطفى كامل، إذ تعتبر نجلة الفنان الراحلة الصديقة المقربة لكل منهما، تفاعل معه عدد كبير من رواد منصات التواصل الاجتماعي، خاصة مع ظهور مي، بفستان مميز وقوام ممشوق، لفت الأنظار إليها، وتشبيهها بأنها صارت نسخة من والدتها الفنانة بوسي.

رقص مي نور الشريف وخالد تيجانا

نشرت مي نور الشريف، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور «إنستجرام»، فيديو من فرح دينا عبد العزيز، وهي ترقص مع خالد تيجانا، الذي شارك الفيديو على حسابه أيضًا، وعلق: «الرقص بالقدمين شيء..الرقص مع القلب شيئا آخر»، إذ كان الثنائي يرقص سالسا، على أغنية ميدلي، في زفاف دنيا عبد العزيز.

لاقى الفيديو العديد من التعليقات الإيجابية من الجمهور، لكنها أثار تعليق مي، بقلب أحمر فقط، جدلا كبيرا، إذ تساءل أغلب المعلقين: «هل تعيش قصة حب جديدة؟»، ورغم استمرار الجدل المصاحب للفيديو، إلا أن ابنة الراحل نور الشريف، لم تعلق على هذا الموضوع، إذ أنها لم تُعلن ارتباطها حتى الآن، منذ إعلان انفصالها عن الفنان عمرو يوسف قبل سنوات.

ونشر تيجانا، صورة له مع الفنانة مي نور الشريف، وعلق:«شخصية جميلة جدا، والقعدة معاها فعلا ما يتشبعش منها، قمة في الذوق والأخلاق والتربية»، لكن أثار عدم تعليقها على هذه الصورة المزيد من الجدل، إذ اكتفت بالإعجاب فقط، وهذا على عكس شخصيتها المتفاعلة دائمًا مع التعليقات الواردة إليها عبر منشورات حسابها الشخصي.

إطلالة مي نور الشريف

خطفت مي نور الشريف الأنظار بعد فقدانها الوزن بشكل كبير، وظهرت أصغر سنًا وأكثر رشاقة، وارتدت فستانًا باللون الأصفر، مثل صديقات العروس جميعهن، اللذين اخترن اللون الأصفر لتمثيلهن، وظهرت بقصة شعر قصيرة جدا، بعد تخليها عن شعرها الطويل.

من هو خالد تيجانا؟

خالد تيجانا هو مدرب رقص سالسا للمشاهير، تدربت معه العديد من الفنانات، أبرزهم عائشة بن أحمد، ولقاء الخميسي، التي كان لها تصريحات قديمة، تشير إلى نشوب خلاف بينها وبين زوجها حارس المرمى محمد عبد المنصف، بسبب نشر فيديو لها ترقص سالسا مع خالد.