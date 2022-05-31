معازيم من 10 دول ورقص.. كواليس أول حفل زفاف عبر ميتافيرس في دبي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حفلة زواج غير تقليدية، نظمها زوجين داخل عالم الميتافيرس، ورغم خروجها تماما عن المألوف، إلا أنها قربت بين العائلات بشكل مذهل، إذ لم تعد المسافات تُشكل عائقا لحضور الأصدقاء والأسر، فيمكنهم مشاركة ذويهم تلك اللحظات السعيدة، من خلال الحضور بشكل جديد ومميز للغاية، وهو ما حدث بالفعل داخل دولة الإمارات، في حفل افتراضي نظم بشكل خاص عبر ميتافيرس، وبفقرات متفردة ومتنوعة للعروسين والحضور.

حفل زفاف افتراضي عبر ميتافيرس

بدل رجالي وفساتين للزفاف وسواريهات، هكذا كان ظهور الحضور خلال حفل الزفاف الافتراضي في عالم ميتافرس، فضلا عن اللقطات التذكارية من الصور والفيديوهات، التي تجمع بين العروسين والحضور.

حفل الزفاف الضخم، في واقع الميتافرس، أثار ضجة كبيرة في مختلف أنحاء العالم، الجميع يبحث عن فقراته وعن كواليس التحضير، والأسباب التي دفعت الزوجين لتنظيمه بهذه الطريقة.

معازيم من 10 دول وتبديل خواتم ورقص

تعيش أسر الزوجين في دول وقارات مختلفة، حيث تقيم أسرة العروس في دولة باراجواي، فيما تستقر أسرة العريس في فرنسا، ما يعيق إمكانية حضور حفل الزفاف على أرض الواقع، ما دفع الزوجان فلوريان أوجيتو، ووليز نونيز، إلى إقامة حفل زفاف افتراضي، إذ يقول الزوج: «عائلتنا كانت مستاءة من عدم تمكنهم من حضور حفل الزفاف، الذي أقيم خلال عام 2019، ما جعلنا نفكر في إعادته من جديد في عام 2022، بعد التطور التكنولوجي الذي نعيش به»، وفق موقع «thenationalnews».

تدرب الزوجان، على السير في ممر «The Springs»، وكذلك الضيوف المدعوين، تدربوا على كيفية تسجيل الدخول والتفاعل مع ميتافيرس، إذ يقول الزوج: «كان لدينا عدد قليل من الحضور، الذين انضموا في اللحظة الأخيرة لنا، استطعنا استبدال الخواتم، كعناصر blockchain، وصُنعت على ketevan، وكان الحضور من 10 دول مختلفة، ورقصوا طوال الليل».