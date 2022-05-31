طريقة عمل مكرونة وايت صوص بالفراخ.. وصفات مش مكلفة والطعم حكاية

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر المكرونة من أكثر الأكلات المفضلة لدى كثير من الناس، خاصة الأطفال، نظرا لمذاقها الطيب والشهي، إذ تبدع تتفنن أغلب ربات المنازل، في طرق إعدادها بوصفات متنوعة للغاية، منها طريقة عمل مكرونة وايت صوص، التي تتميز بسرعة التحضير، بالإضافة إلى توافر المكونات وبساطتها.

طريقة عمل مكرونة وايت صوص بالفراخ

يقدم «هن» طريقة عمل مكرونة وايت صوص، على خطى الشيف نجلاء الشرشابي، التي تستخدم وصفات اقتصادية غير مكلفة، تتناسب مع جميع السيدات والطبقات.

المكونات:

- مكرونة من أي نوع.

- صدور فراخ مقطعة.

- 2 ملعقة زيت.

- 2 ملعقة زبد.

- 2 ملعقة دقيق.

- 2 ملعقة شيدر مبشور.

- بقدونس مفروم.

- نصف ملعقة فلفل أسود.

- كمون.

- سماق.

- قرفة.

- زنجبيل.

- 2 كوب حليب.

الخطوات:

- في البداية يتم سلق المكرونة في ماء كثير، مع وضع ملعقة ملح وملعقة زيت.

- تشويح البصل، ثم الثوم، ثم وضع الدجاج عليه في وعاء آخر، مع وضع الزبد مع الدقيق، وتشويحه جيدا باستمرار، حتى يصبح لونه ذهبيا.

- وضع الحليب مع الكريمة، حتى الحصول على السمك المطلوب.

- إضافة المكرونة، ثم البصل والدجاج، مع التقليب الجيد.

- تقدم المكرونة ساخنة، مع وضع الجبنة الشيدر المبشورة، والبقدونس المفروم.

مكرونة وايت صوص بالفراخ بطريقة أخرى

طريقة عمل مكرونة وايت صوص بالفراخ، بخطوات مختلفة، ونبدأ بالمكونات:

- كيس مكرونة.

- كوب من اللبن.

- نصف كوب من الجبنة البارميزان المبشورة.

- ملح.

- فلفل أسود.

- زبدة.

- دقيق.

- ثوم مفروم.

- 2 ملعقة صغيرة بقدونس مجفف.

- مرقة دجاج.

- فراخ.

الخطوات:

- سلق المكرونة في حلة على النار، بها ماء ساخن.

- وضع الزيت والملح عليها، وتركها حتى تنضج لمدة دقائق.

- إذابة الزبدة في مقلاة على النار، ووضع الثوم والدقيق، مع استمرار التقليب حتى النضج.

- بعدها يتم وضع اللبن والفراخ مرقة الدجاج، مع التقليب المستمر.

- يترك الخليط على النار، حتى الغليان ويصبح السمك كثيف.

- بعدها يوضع البقدونس والجبنة معا على الخليط، ثم يُضاف الملح والفلفل الأسود والتذوق مع إضافة المزيد -حسب الرغبة-.

- بعدها يتم وضع المكرونة الوايت صوص في أطباق، وتقدم للأسرة والأطفال.