الامارات | القضاء المصري يقول كلمته بحق المحلل الشرعي

شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء المصري يقول كلمته بحق المحلل الشرعي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة مصرية بمعاقبة محمد الملاح، المحلل الشرعي، بالحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه، بعد ثبوت اتهامه بإذاعة أخبار كاذبة، واعتدائه على المبادئ والقيم الأسرية بالمجتمع المصري.

وكانت جهات التحقيق أمرت في وقت سابق، بإحالة محمد الملاح، المتهم في القضية، للمحاكمة لاتهامه بإذاعة أخبار كاذبة، واعتدائه على المبادئ والقيم الأسرية المصرية.

وكشفت التحقيقات قيام المتهم بالترويج للشائعات والتحريض على الفسق والفجور، بعد التقدم ضده بعدة بلاغات، وأن المتهم زوّر بعض الأوراق الرسمية، بحسب «القاهرة 24».

وأوضحت التحقيقات أن محمد الملاح اعترف بكذب روايته حول إحضاره من قبل مسؤول البرنامج، للحديث عن زواجه بالسيدات، قائلا: «عملت كده عشان الشهرة».

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تقدم محام ببلاغ إلى النيابة العامة ضد محمد الملاح بعد ظهوره عبر العديد من البرامج الفضائية، باعتباره محللا شرعيا، وأنشأ صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان عن ذلك.

وكان محمد الملاح، المعروف إعلاميًا بـ «المحلل الشرعي»، أثار العديد من الأزمات خلال الفترة الأخيرة على الساحة الإعلامية، عندما ظهر في أحد البرامج التلفزيونية يدعي أنه يعمل محللا شرعيًا، وتزوج 33 مرة من 33 سيدة مختلفة خلال عامين فقط، ليتعرض إلى هجوم من قبل رجال الدين، معتبرين أفعاله زنا صريحًا.

وقدم قانونيون بلاغات للنائب العام ضده، كون ما فعله يعاقب عليه القانون، ليتراجع الملاح عن تصريحاته ويقول: «أنا لم أتزوج إلا مرتين، وما صرحت به ليس له صحة على الإطلاق، إنما فعلته من أجل الشهرة فقط».

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