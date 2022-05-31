الامارات | قبل «الجريمة المروعة».. فيديو يكشف تجول ابن الوزيرة المصرية مكان الحادثة

شكرا لقرائتكم خبر عن قبل «الجريمة المروعة».. فيديو يكشف تجول ابن الوزيرة المصرية مكان الحادثة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف فيديو نشرته محطات أخبار أميركية، لحظة وصول شاب مصري نجل وزيرة الهجرة المصرية، إلى مبنى سكني، قبل وقوع جريمة قتل متهم هو بارتكابها، وفقا للمصادر الأميركية.

ويعود تاريخ نشر الفيديو إلى شهر أبريل الماضي في المبنى الواقع في منطقة أناهيم بمقاطعة أورانج في ولاية كاليفورنيا.

وأظهرت لقطات فيديو، لكاميرات سكان الشقق المجاورة لموقع الجريمة، رامي وهو يتجول في ممرات البناية، بحثا عن شقة الضحية.

وظهر رامي مرتديا ملابس سوداء بالكامل، قبل أن ينظر في إحدى اللحظات، إلى إحدى كاميرات المراقبة مباشرة، لتتضح هويته.

وكشفت المعلومات الأولية في حادث نجل الوزيرة المصرية نبيلة مكرم، أن قوات الشرطة الأميركية تلقت اتصالا يؤكد وقوع شجار في شقة بضواحي كاليفورنيا، وحين انتقلت قوات الشرطة إلى الشقة وجدت جثتين للضحايا، فيما كان نجل الوزيرة موجودا داخل الشقة وبه إصابات طفيفة، وأمرت الشرطة بنقله للمستشفى حتى تعافى من الإصابات وتم اعتقاله لتورطه في حادث القتل.

واتهم رامي فهيم بقتل شابين أميركيين، هما غريفين كومو (23 عاما)، وجوناثان بهم (23 عاما)، في وقت مبكر من صباح 19 أبريل الماضي.

وأصدر مكتب المدعي العام في مقاطعة أورنج بيانا عن واقعة رامي هاني منير فهيم، قال فيه «رامي هاني منير فهيم متهم بطعن زميله في العمل، غريفين كومو البالغ من العمر 23 عاما، حتى الموت، ثم طعن زميل الأخير في المنزل، جوناثان بام، 23 عاما، حتى الموت، في شقتهما في شارع كاتيلا في مدينة أنهايم»، بحسب «سكاي نيوز عربية».

ولم يكشف حتى الآن سبب النزاع بين رامي وزميله في العمل بشركة «إدارة الثروات» الأميركية.

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