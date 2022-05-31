زيت جوز الهند وخل التفاح.. بدائل طبيعية لمزيلات العرق

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

خلال فصل الصيف يتعرض العديد من الأشخاص إلى بعض المواقف المحرجة والتي تأتي على سبيل المثال، في حدوث التعرق، خاصة مع القيام بمهام متعددة ومجهود كبير، وهو ما قد يتسبب في حدوث روائح كريهة قد تستمر لأوقات طويلة على مدار اليوم.

بدائل طبيعية لمزيلات العرق

وبدلا من البحث دائما عن أفضل مزيلات العرق، يمكن التغلب على الأمر باستخدام حيل منزلية بسيطة، تساعد في التخلص من حدوث أزمات العرق المستمرة خلال فصل الصيف، وهو ما نستعرضه في السطور التالية، وفق ما عرض موقع healthline العالمي المعني بشؤون الصحة العامة.

1- صودا الخبز أو نشا الذرة

فقط امزجي 1/8 ملعقة صغيرة من صودا الخبز، أو نشا الذرة، مع القليل من الماء ثم افركيها تحت ذراعيك.

2- عصير الليمون

قطعي ليمونة إلى نصفين واعصريها على ملعقة، واغمسي فيها كرة قطنية وضعيها مباشرة على الإبطين.

3- مسح بالكحول

الكحول يقتل البكتيريا، بما في ذلك النوع المسبب للرائحة، علاوة على ذلك، فهي أقل تكلفة بكثير من مزيلات العرق السائدة، فقط املأي زجاجة رذاذ بالكحول ورشيها على إبطيك.

4- خل التفاح

لخل التفاح عدد من الفوائد مثل كونه يعد بديلاً لمزيلات العرق، فقط ضعي ملعقة كبيرة من خل التفاح مع ملعقة كبيرة من الماء، واستخدمي قطعة من القطن لوضع الخليط على الإبطين.

5- زيت جوز الهند

زيت جوز الهند متعدد الاستخدامات بشكل لا يصدق لاحتياجات الشعر والبشرة، كما أنه مضاد للبكتيريا والفيروسات، مما يعني أنه يمكن أن يقضي على البكتيريا المسببة للرائحة في منطقة الإبط.

فقط ضعي ربع ملعقة صغيرة من الزيت وافركيها تحت ذراعيك بقطعة قماش قطنية أو بأصابعك، واتركيها تجف تمامًا قبل ارتداء الملابس.