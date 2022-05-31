ما حكم إهانة الزوج لزوجته؟.. «الإفتاء» تجيب

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

مشكلات الحياة اليومية شئ طبيعي، فلا يوجد زوج وزوجة لا يتجادلان مع بعضهم، لكن في حالات نوبات الغضب المحتدمة يضرب الزوج زوجته ويهينها وهناك الكثير من الحالات التي تتعرض فيها السيدات إلى الإهانة من قبل الزوج، لذلك حسمت دار الإفتاء الجدل في هذا الموضوع المهم.

حكم إهانة الزوج لزوجته

ورد سؤال لدار الإفتاء على القناة الرسمية على «اليوتيوب» من سيدة وكان السؤال هو «زوجي يهينيي بشدة ويزعم أن هذا هو حقه، فهل هذا حقه؟»، وكانت إجابة لجنة الفتوى أن من حق الزوج على الزوجة الطاعة في غير معصية وأن تكون في مقدرة الزوجة، وأن تكون فيما أمر به الشرع.

وهناك صور عديدة من طاعة الزوجة لزوجها، مثل إطاعتها في تلبية طلباته واحتياجاته ولا تمنع نفسها عنه إلا لو كانت مريضة، ولا تخرج من المنزل إلا بأذنه عند الحاجة، لكن لا يوجد حق للزوج في إهانة الزوجة فالدين الإسلامي لا يرضى بإهانة المرأة في أي حال من الأحوال.

كما نصحت الإفتاء الزوجة بألا تقابل الإساءة بالإساءة لأن الإنسان ليس فاحشة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقابل الإساءة بالإحسان، واستشهد بحديث شريف وهو: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «ثلاث من كن فيه حاسبه الله حساباً يسيراً وأدخله الجنة برحمته، قال: وما هي يا رسول الله بأبي أنت وأمي؟، قال: تعطي من حرمك وتصل من قطعك وتعفو عمن ظلمك، فإذا فعلت ذلك يدخلك الله الجنة».

آيات قرآنية عن احترام المرأة

قال الله تعالى:«يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّـهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا».

وفي سورة النحل قال الله تعالى:«مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ».