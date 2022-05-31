مفاجآت القمر الجديد للأبراج.. اعرف مين سعيد الحظ والوقت المناسب للزواج

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ولد اليوم الإثنين 30 مايو 2022 القمر الجديد هلال شهر ذو القعدة، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا عند درجة 9 من برج الجوزاء، القمر الجديد في الجوزاء يحمل على الأرض طاقة مضاعفة، وذلك بحسب خبيرة الأبراج عبير فؤاد في تصريحات خاصة لـ «هن»، وأضافت أن القمر الجديد يأتي مصحوبا باقتران كوكبي المريخ والمشتري في الحمل الناري، وينتج عن ذلك طاقة كبيرة تتمثل في روح مبادرة، وقوة، وشجاعة.

مفاجآت القمر الجديد للأبراج

وأوضحت عبير فؤاد أن جميع الأبراج يشعرون برغبة في بدء صفحة جديدة أو فصل جديد من الحياة، ولذلك فالوقت مناسب لمراجعة أنفسنا وسلوكنا وخبراتنا كي نبدأ شهرا جديدا أفضل، لتحديد فيه الأهداف والرغبات والأحلام والطموح.

وقالت عبير فؤاد إن الجوزاء والميزان والدلو والحمل والأسد والجدي هم أكثر الأبراج الفلكية استجابة للطاقة الإيجابية للقمر الجديد، حيث يجذبون إليهم الأشخاص الجيدين، وطاقتهم البدنية ستكون أفضل، وقد يبدئون قصة حب تدوم طويلا.

لكن القمر الجديد يقترن أيضا بنجم الدبران الثابت، وقد ينتج عن ذلك أن تتحول هذه الطاقة المضاعفة لطاقة عنف وبكاء، للاستفادة من هذه الطاقة يجب علينا جميعا من كل الأبراج التحكم في طاقة الغضب ومحاولة تحويلها لطاقة بناءة، كما أن المربع الفلكي بين كوكبي عطارد وزحل ينشر لدى البعض طاقة سلبية وحالة سوء ظن، وأفكار سلبية، وتشوش، مما يزيد من احتمال حدوث اشتباكات وإيذاء لفظي.

نصائح للاستفادة من طاقة الأبراج الجديدة

ووجهت عبير فؤاد نصيحة إلى من يشعرون بتلك الطاقة الكبيرة إنه لو لم تتمكن من توجيه هذه الطاقة نحو العمل الجاد، على الأقل لا تقم بإيذاء الأشخاص الذين تحبهم، ومع ذلك الوقت مناسب من الإثنين للأربعاء، لبداية مشاريع جديدة، وتحقيق نجاح وانتصارات خاصةً في المنافسة في مجال الرياضة والتجارة والحروب، فقط المبالغة في الثقة بالنفس قد تؤدي لمشاكل، خاصةً إذا كانت الحرب مع عدو أقوى، فالقوة إذا تحولت لقوة غاشمة ستؤدي لخسارة وإحباط.

وبشكل عام من الإثنين للأربعاء لكل الأبراج يعتبر الوقت مناسب لقص الشعر كي ينمو، ومناسب للخطبة والزواج وعقد القران.