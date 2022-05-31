هل لفظ عليا الطلاق يعد يمين طلاق؟.. الإفتاء تجيب (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

تجاوب دار الإفتاء المصرية بشكل يومي على الأسئلة التي ترد إليها عبر صفحاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك روابط البث المباشر على صفحتي فيسبوك ويوتيوب، حيث تنشر على القناة أبرز الفتاوى وردها عليها وخاصة في مجال الزواج والطلاق، ومتى يقع يمين الطلاق، وهو محور السؤال الذي جاوبت عليه الدار في أحدث المقاطع المصورة.

ما حكم قول علي الطلاق؟

وجاء في تفاصيل الاستفسار الذي ورد إلى دار الإفتاء المصرية: «إحنا من أسوان وصعب نروح دار الإفتاء، وحصلت مشكلة وزوجي قالي عليا الطلاق بالتلاتة العيال متنزلش الشارع تاني، وعشان كدة أنا غضبت وأخدت ولادي ورحت على بيت أهلي، فهل بالكلمة دي تعتبر طلاق؟».

وردت دار الإفتاء المصرية إنه من قواعد العمل فيما يخص الطلاق ضرورة الحضور إلى دار الإفتاء المصرية، وتعني بذلك المقر نفسه، أو الاتصال برقم دار الإفتاء المصرية، حيث أصبحت أكثر وجودا، وفدار الإفتاء أصبحت موجودة في أسيوط وبني سويف، والإسكندرية والفرع الرئيسي في القاهرة، ومن يسهل عليه الوصول لتلك الفروع الأربعة يكون حسن، و«نسأل شيخ الإفتاء ويستمع لقوله ويسمته لنيته وهل في طلقات سابقة موثقة أو غير موثقة، وعلى العموم يمكن أن نفتي أيضا».

وأكملت دار الإفتاء في الإجابة على هذا السؤال خاصة، «كلمة علي الطلاق ليست طلاقا، وإنما هذه الكلمة المفتى به والمعمول به في دار الإفتاء المصرية في قوة اليمين، وكأنه قال والله لطلقك لو العيال نزلوا الشارع، طيب لو نزلوا الشارع هطلقها؟ هيقول لا دي ام عيالي وعمري ما اطلقها، في الحلة دي بيكون عليه كفارة يمين وهي إطعام 10 مساكين على الأقل دفع 100 جنيها، والمتوسط دفع 200 جنيها، والله يعظم الأجر لمن ينفق على الفقراء والمساكين، وحتى يطلع كفارة اليمين الزواج منعقد عادي، ولم ينفسخ بتلك الكلمة، ولا علاقة له بالطلاق من أي جهة».