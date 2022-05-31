التخلص من حرقة المعدة عند الحامل بحلول بسيطة.. وداعا للآلام

القاهرة - سمر حسين - ماما

يمر بعض السيدات خلال فترة الحمل بالعديد من المشكلات والأعراض التي تظهر عليهن، ومن الممكن أن تستمر لفترات طويلة، ولكنها لا تلحق بهن ضرر، وعلى رأسها الغثيان والقيء خاصًة في فترة الصباح عقب استيقاظهن من النوم، والشهور بحرقة في المعدة، والتي تسبب لهن إزعاجًا كبيرًا، لذا نوضح في الموضوع الآتي طرق التخلص من حرقة المعدة عند الحامل.

أسباب حرقة المعدة للحامل

ويرجع ظهور هذه المشكلة عند الحامل للعديد من الأسباب، ومن بينها التغيرات الهرمونية التي تحدث إلى السيدات خلال فترة الحمل، والضغط الناتج من تمدد جدار الرحم نتيجة نمو الجنين وتغير حجمه بمرور الوقت، ولكن توجد العديد من الحلول العلاجية التي تساعد في التخلص من حرقة المعدة عند الحامل، كما وضحها موقع "health line"، فيما يلي:

- يفضل تقليل عدد الوجبات اتي يحصل عليها الجسم على مدار اليوم، نظرًا لأن الإكثار في تناول الطعام يسبب إصابة المعدة بالحموضة، فضلًا على أنه مع الحمل تصغر مساحة المعدة عن الحجم الطبيعي وذلك بسبب ضغط الرحم، لذا يفضل الحفاظ على نظام غذائي خفيف لكن غني بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الأم والجنين في هذه المرحلة.

- يفضل الابتعاد تمامًا عن الأطعمة التي تسبب حموضة المعدة، مثل الإكثار في تناول الطماطم، الأطعمة المتبلة، الحليب، الشوكولاتة، والمشروبات الغازية، وغيرها من الأطعمة التي يحذرك منها الطبيب المعالج.

- احرصي على تناول كميات كبيرة من السوائل، ولكن اهتمي بالسوائل التي تحتوي على عناصر مهمة مثل الزبادي، والحليب الرايب، إذ يساعدان على تحسين صحة المعدة، والحد من الإصابة بالحموضة، مع الانتباه إلى أن تناول السوائل بجانب الأطعمة بإمكانه أن يفاقم أعراض الحموضة لدى الجسم، لذا يفضل تناول كمكية قليلة جدًا من الماء إذا كنت تشعرين بالعطش وأنت تتناولين الطعام.

- إذا كنت تجدين صعوبة في نومك خلال الليل بسبب الشعور بحرقة المعدة، يلزم عليك تجنب تناول الوجبات قبل الخلود إلى النوم بمدة 3 ساعات، بالإضافة إلى الامتناع عن الانحناء عقب تناول الطعام.

- إذا كنت تعانين من حموضة المعدة على الرغم من اتباعك الطرق الطبيعية في العلاج، يمكنك مراجعة الطبيب المتخصص حتى يحدد لك روشتة طبية تحتوي عل أدوية مناسبة للحمل، ومضادة للحموضة، إذ يلزم الابتعاد عن تناول العلاج الذي يحتوي على بيكربونات الصوديوم الذي يؤدي إل احتباس الماء في الجسم.

نصائح لتجنب الإصابة بحرقة المعدة

ولتجنب إصابة المعدة بالحموضة خلال فترة الحمل، عليك بإتباع النصائح التالية:

- احرصي على تناول كوب من الحليب مع آخر من الشوفان، وقطعي عليهما شرائح من التفاح.

- يلزم تناول كوب من الحليب بشكل يومي، إذ يساعد على سهولة الهضم وتجنب الإصابة بحموضة في المعدة خلال فترة الحمل.

- احرصي على تناول الفواكه الطازجة بجميع أنواعها ضمن نظامك الغذائي.