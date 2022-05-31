أسباب عدم النوم ليلا للأطفال.. ونصائح للتغلب على المشكلة

القاهرة - سمر حسين - ماما

أسباب عدم النوم ليلًا للأطفال من أكثر ما يبحث عنه الأمهات، نظرًا لأنها من الأمور التي تؤرقهن، وتشغلهن عن أداء وظائفهن أو أخذ راحتهن بعد عمل الكثير من الأشياء الشاقة خلال يومهن، إذ ينقلب يومهن ويضطر معظمهن إلى البقاء يقظين بجانب أطفالهن.

أسباب اضطراب النوم للأطفال

ويرجع أسباب عدم النوم ليلا للأطفال إلى العديد من الأمور نوضحها عبر المحور الآتي، وذلك وفقًا لموقع "Very Well Family":

- يمر الطفل بمرحلة اضطراب النوم في مراحله الأولى، وتعتبر من أكثر المشكلات الشائعة التي تعاني منها الأمهات مع أطفالهن، لذا يلزم عليهن التفكير جيدًا في وضع خطة استراتيجية لمساعدة أطفالهن على ضبط معدل النوم.

- احرصي على إغلاق الأنوار القريبة من غرفة طفلك، حتى تتأكدين من عم وصول الضوء إلى غرفته.

- يلزم عليك الاهتمام بطفلك جيدًا قبل خلوده إلى النوم، من خلال الجلوس إلى جانبه أو النوم معه، بالإضافة إلى قول القصص التي تساعده في تنشيط خياله والتعمق معه مما يساعده على النوم بشكل أسرع.

- احرصي على وضع الطفل في منتصف السرير، وتركه عقب الانتهاء من سرد القصة إليه، وهذه تعتبر من الحيل الفعالة التي تساعد طفلك على النوم بمفرده لاحقًا.

- عندما تلاحظين أن طفلك بدأ في تنظيم موعد نومه، عليك بتعزيز السلوك الإيجابي لدى الطفل وعمل مكافأة خاصة له.

- احرصي على اتباع روتين محدد للنوم مع طفلك، خاصًة إذا كان يبلغ من العمر أقل من 3 سنوات، يلزم عليك وضعه على سرير نومه قبل 30 دقيقة من نومه مباشرًة.

- تشجيع سلوك الطفل من أهم الأشياء الذي تساعده في الاستمرار على أداء الأمور الجيدة، والابتعاد عن العادات الخاطئة التي تضر بصحته وتسبب إزعاجًا لمن حوله.

- يفضل الاهتمام بممارسة بعض التمارين والأنشطة التي تساعد طفلك على الاسترخاء قبل النوم، والتي تتمثل في قراءة بعض القصص الشيقة، منحه حمام دافئ.

- احرصي على منع طفلك من تناول المنبهات أو الأطعمة التي تحتوي على مادة الكافيين مثل الشوكولاتة، إذ تساعده على البقاء مستيقظًا لمدة أطول.

- امنعي طفلك من النوم في ساعات القيلولة، أو خلال فترات النهار، حيث يؤدي ذلك إلى اضطراب معدل النوم لدى طفلك والسهر ليلًا.

- اهتمي بغرفة نوم الطفل، إذ يلزم أن تكون بإضاءة خافتة أو يفضل بدون إضاءة حتى لا تسبب إزعاجًا للطفل خلال نومه، بالإضافة إلى ضرورة تنظيف سرير الطفل جيدًا حتى لا يكون عليه مسببات إزعاج.

- امنعي طفلك من استخدام استخدام الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة عند اقتراب موعد النوم بمدة نصف ساعة أو أكثر، تعتبر من أولى الأسباب التي تحدث اضطراب في نوم الطفل.

- احرصي على عدم تناول طفلك لكميات كبيرة من الأطعمة، خاصًة التي تحتوي على كمية من الدهون، حيث يمكن أن تسبب له آلاما في معدته مما يمنعه من النوم.