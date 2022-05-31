نصائح للتعامل مع زوجك الأهلاوي بعد الهزيمة أمام الوداد المغربي: راعي نفسيته

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

خسر الفريق الأول للنادي الأهلي أمام نادي الوداد المغربي بهدفين مقابل لا شيئ، في الماتش الذي لعب منذ قليل على أرض ملعب محمد الخامس بالمغرب، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وخسر الأهلي البطولة، وشاهد معظم الرجال المباراة مع الأصدقاء خارج المنزل، لذلك يجب على الزوجة لدى استقبال زوجها في البيت مراعاة حالته النفسية، واتباع تلك النصائح لتجنب المشاجرات في هذا الوقت.

نصائح للزوجة للتعامل مع زوجها في حالة خسارة فريقه

نصح الدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، في تصريحات خاصة لـ هن، السيدات بتجنب المشاجرات والمشاحنات مع الرجال بعد خسارة النادي الأهلي، وتجنب الحديث خلال لحظات الغضب والعصبية لتجنب حدوث مشكلات أسرية ناتجة عن كرة القدم، وخاصة أنها مشكلة ليست في صميم علاقة الثنائي.

ونصح الرجال كذلك بضرورة التعامع مع المباريات، وكرة القدم باعتبارها لعبة للتسلية، وليست محور الحياة في الأساس، وبالتالي لن تحدث مشاحنات بين الزوجة والزوجة بسبب كرة القدم.

ويمكن للسيدات كذلك استقبال الرجال بالابتسامة، وعمل جو من البهجة في البيت لدى عودة الزوج مثل تجهيز وجبة عشاء لذيذة يحبها.

- اختيار فيلم له قصة جيدة، يغير مزاجه من سيئ إلى جيد، وكذلك يمكن تشغيل فيلمه المفضل مع تجهيز سناكس خاصة لتعديل ما يمر به من حالة مزاجية سيئة.

- تجنب الحالة المزاجية السيئة التي يمر بها بتجنب الحديث عمل يثير أعصابه أكثر.

- تحدثي معه بعد انتهاء نوبة الغضب والعصبية، وفي موضوعات لا تجعله يغضب منك.

- ألقي النكات بعيدا عن موضوع المباراة التي خسر فريقه فيها.

- حاولي أن تبعديه عن موقع فيسبوك وكل مواقع التواصل الاجتماعي بعد المباراة لتجنب أن يقرأ ما يثير غضبه بسبب الخسارة.