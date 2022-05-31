3 خطوات تساعدك في التخلص من قشرة الشعر في فصل الصيف

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

تعد قشرة الرأس أمرا مزعجا للعديد من السيدات والرجال بشكل خاص، وذلك بالتزامن مع ظهورها بشكل كبير خلال أيام فصل الصيف، حيث تتعدد أسباب ظهورها، والتي قد تتمثل في الإكزيما، وجفاف الجلد، والصدفية، والجلد الدهني، وحساسية الفطريات، وعدم كفاية غسل الشعر بالشامبو.

خطوات للتخلص من القشرة عند الرجال

وتبدو القشرة أمرا مزعجا بالنسبة للرجال بصفة خاصة، وذلك بسبب إمكانية وصولها للحاجبين وشعر اللحية، لذلك يمكن التخلص منها عند اتباع الخطوات الآتية.

1- غسل الشعر أسبوعيا

تأتي إحدى طرق التعامل مع هذه الحالة المزعجة، هي غسل شعرك مرة واحدة في الأسبوع، وذلك حسب ما قدم موقع themanual العالمي.

2- استخدم الشامبو المضاد للقشرة

يوفر شامبو قشرة الرأس أحد أكثر الطرق فعالية للتحكم في التقشر والحكة في فروة رأسك، حيث يأتي الشامبو بمكونات وبتركيبات مختلفة، لذلك يجدر قراءة الملصق المتواجد عليه.

3- تحقق من منتجات الشعر الخاصة بك

يعاني بعض الرجال من قشرة الرأس بسبب منتجات الشعر اليومية، بما في ذلك الشامبو والبلسم والجيل والشامبو الجاف، فإذا كنت تعاني مؤخرًا من مشكلة قشرة الرأس، فحاول تبديل منتجات شعرك وروتين العناية قبل الاستعانة بطبيب الأمراض الجلدية، حيث تحتوي بعض المنتجات على مكونات ومواد كيماوية تؤدي إلى تفاقم قشرة الرأس، وتتضمن أمثلة هذه المكونات الكبريتات والبارابين والسيليكون وكلوريد الصوديوم والفورمالديهايد.

وتؤدي هذه المكونات إلى تفاقم قشرة الرأس عن طريق التسبب في تهيج الجلد وجفاف الجلد وانسداد مسام الجلد وتجريد الشعر من الزيوت الطبيعية الأساسية، لذلك، من الجدير التأكيد الانتباه إلى مكونات منتجات العناية بالبشرة كلما كنت تتسوق.