صفات وطباع لا تتغير في الرجل بعد الزواج.. «عينه على اللي رايحه واللي جايه»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

استعرضت الإعلاميات منى عبدالغني وهبة الأباصيري وإيمان عز الدين، في حلقة اليوم من برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، طباعا يصعب أن تغيرها الزوجة في زوجها.

وأشارت الإعلامية منى عبدالغني، إلى أنّ من بين هذه الطباع أن يكون الرجل انطوائيا، وبخاصة عندما لا يكون محبا للانخراط في المناسبات الاجتماعية، بينما ترى إيمان عز الدين أن هناك طبعا آخر يستحيل تغييره في الرجل وهو «عينه على اللي رايحة واللي جاية».

استحالة تغيير الزوج بعد الزواج

وأضافت: «لو ده طبعه هيبان من بدري، وبالتالي بيبقى قدامنا حاجة من اتنين يا إما، يا إما تقوله شفت البنت اللي هناك حلوة إزاي، وبالتالي بتبعت له رسالة معناها إنها واثقة من نفسها، وفي ستات تانية بتقفش، وساعات يبص ويعلق وسقفه يعلى، فيتخانقوا».

وأشارت الإعلامية هبة الأباصيري، إلى أن الرجال والسيدات لا يتغيرون بسبب الشريك: «عشان نتغير بعد الزواج لازم يكون في مجهود شخصي، والست اللي فاكرة إنها ممكن تغير حاجة في زوجها تبقى بتضحك على نفسها».

صفة الاتكالية

وترى «الأباصيري» أن من الصفات التي لن تتغير في الرجل «الاتكالية»، إذ يعتمد الشريك على زوجته في كل شيء، موضحة أن هذا النوع من الرجال لا يعتمدون على أنفسهم في بيوتهم، حيث تعودوا على أن يخدمهم غيرهم.

وكان من رأي الإعلامية منى عبدالغني، أنّ البخل من أصعب الصفات التي يمكن تغييرها في الرجال: «الراجل البخيل بيبقى بخيل في كل حاجة، في المشاعر والعواطف، قلبه مقفول ومعزول، وإيده مغلولة، لا بيدي ولا بياخد».