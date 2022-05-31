الامارات | امرأة تطلب الطلاق من زوجها: نظراته مرعبة !

شكرا لقرائتكم خبر عن امرأة تطلب الطلاق من زوجها: نظراته مرعبة ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت وسائل إعلام مصرية تفاصيل دعوى طلاق أقامتها إحدى السيدات في العقد الثالث من عمرها، وتدعى "ل .ط"، أمام محكمة الأسرة، وقال موقع "القاهرة 24" إن المرأة روت في دعواها تفاصيل معاناتها مع زوجها خلال سبع سنوات مضت ومشاكلهما المستمرة بسبب تغير الحالة الصحية والنفسية له مما جعلها تصل إلى حد الخوف منه، بالإضافة إلى حرمانه لها من استكمال مسيرتها التعليمية.

وقالت المرأة أمام قاضي محكمة الأسرة إنها تعرضت خلال السبع سنوات الماضية لمعاملة سيئة من والدة زوجها وشقيقته، وتحملت لكي لا توصف بالفشل وخاصة بعدما انجبت طفلين، لافتة إلى أنها لاحظت بعد 3 سنوات من الزواج تغير زوجها، في طريقة الكلام والصوت، حتي أن نظراته أصبحت مرعبة.

وأضافت: "توجهت به إلى طبيب نفسي، وبعد معاناة مع العلاجات النفسية لم يكن هناك أي تحسن وساءت حالته أكثر، حتي أصبحت أخاف من البقاء معه في المنزل بمفردي، وكنت أخشي علي الأطفال منه، فطلبت الطلاق، لكن أهله اتهموني بالتخلي عنه في محنته، ورفضوا الطلاق، مما أدى بي إلى الذهاب للمحكمة لرفع دعوى الطلاق ضده مع إلزامه بإعطائي جميع مستحقاتي".

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