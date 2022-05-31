الامارات | مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة تختتم مشاركتها في «أبوظبي للكتاب»

شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة تختتم مشاركتها في «أبوظبي للكتاب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، مشاركتها في الدورة الـ31 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي أقيم خلال الفترة 23 و29 الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، إذ نظمت المؤسَّسة مجموعة من الأنشطة والفعاليات المنبثقة عن مبادراتها المعرفية المتنوعة، بمشاركة العديد من الأدباء والمفكِّرين والخبراء المعنيين بمجالات إنتاج ونشر المعرفة.

وأكّد المدير التنفيذي للمؤسَّسة جمال بن حويرب، أنَّ المؤسَّسة حرصت على المشاركة في المعرض كونه يمثِّل محفلاً معرفياً إقليمياً وعالمياً، وأحد أهم معارض الكتاب في المنطقة العربية نظراً إلى القاعدة العريضة التي يجذبها من قادة صناعة النشر ونخبة من الأدباء والمفكّرين العرب والغربيين، معبراً بذلك عن المكانة الفريدة التي تحظى بها دولة الإمارات في استضافة المعارض والأحداث العالمية.

وأضاف أن المؤسَّسة تلتزم في ضوء توجيهات القيادة، بضمان استدامة تقديم مبادرات ومشروعات نشر ودعم الأنشطة المعرفية في كل المعارض والأحداث المعرفية الكبرى على مختلفة الأصعدة، من أجل مواجهة التحديات التي يفرضها التسارع العالمي، باعتبارها نافذة عالمية لاكتساب المعارف وصونها ونقلها عن طريق زيادة الفرص المتاحة للانتفاع بها في جميع مجالات الاختصاصات العلمية والأدبية والاجتماعية والإنسانية.

وضمت فعاليات وأنشطة المؤسَّسة خلال المعرض، تنظيم جلسات لاقت تفاعلاً ومشاركة كبيرة من الجمهور. كما شهد جناح المؤسَّسة، إطلاق ومناقشة العديد من الكتب المنجزة ضمن ورش «برنامج دبي الدولي للكتابة».

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