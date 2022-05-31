الامارات | كيفية علاج البشـرة المتضررة من الشمس

شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية علاج البشـرة المتضررة من الشمس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُعد حروق الشمس الخطر الأكثر وضوحاً على البشرة، ومن الممكن أن تبدو الأشعة فوق البنفسجية جيدة، ولكن قد تسبب الالتهابات في غضون دقائق.

بشكل محبط، لا ينتهي الضرر دائماً عند هذا الحد.

بفضل مدى اختراق الأشعة فوق البنفسجية لبشرتنا، قد يتطلب الأمر سنوات لملاحظة التأثير الكامل.

ويقدم «سلفولوجي» - الوجهة المثلى للعلاجات التجميلية على الانترنت – أفضل الطرق للعلاج:

- التقشير الكريستالي.

- العلاج بالضوء.

- التقشير الكيميائي.

- علاج الليزر.

- الوخز بالإبر الدقيقة.

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