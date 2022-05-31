الامارات | 80 لغزاً لعشاق التحديات في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 80 لغزاً لعشاق التحديات في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت لعبة «بوكسد إن - ثينك إن» «Boxed in – Think in» في أبوظبي، لتقدّم لسكان العاصمة تجربة تتيح مفهوماً جديداً لغرف الألغاز، مع أكثر من 80 تحدّياً موزعة على 12 صندوقاً، إذ يمكن لعشّاق المغامرات المنافسة ضمن فريقين، لإنهاء أكبر عدد ممكن من الصناديق، قبل انتهاء الوقت المحدّد.

وتغطّي ألغاز اللعبة وتحدياتها، في «أبوظبي مول»، جميع المجالات والمهارات والمواهب، لتشجيع المشاركين على التعاون واستكمال مهارات بعضهم بعضاً من أجل الفوز. وتضمن اللعبة المملوءة بالمفاجآت، التي صممت لعشّاق حل الألغاز من جميع الأعمار والمستويات، قضاء أوقات مسلية في حل الألغاز الموجودة في الصناديق. وتتطلّب اللعبة من أفراد الفريق التركيز بشكلٍ كامل، وتوظيف مهاراتهم في حل المشكلات والتفكير المنطقي، من أجل تجاوز أكبر عدد ممكن من الصناديق خلال ساعة واحدة، والفوز على الفريق المنافس. ويحصل كل فريق على رقاقة خاصّة عند فتح كل صندوق بنجاح. وتهدف اللعبة إلى حل أكبر عدد ممكن من الأحجيات خلال ساعة واحدة، لإحراز أعلى عدد من النقاط، وتصدُّر قائمة المتنافسين.

وتقدّم اللعبة مجموعة من الألغاز التفاعليّة لاختبار المهارات الذهنيّة لعشّاق الأحجيات.

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