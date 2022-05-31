الامارات | الأيقونة حقيـبة FERRAGAMO TOP HANDLE BAG

شكرا لقرائتكم خبر عن الأيقونة حقيـبة FERRAGAMO TOP HANDLE BAG والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تم إطلاق حقيبة Top Handle للمرة الأولى في منتصف التسعينيات بفضل الإبداع السبّاق لـ Fiamma Ferragamo ، ابنة Salvatore، حيث تعدّ الحقيبة واحدة من أكثر حقائب Ferragamo رواجاً في العالم.

أصبح تصميمها على شكل حرف A، بمقبضها العلوي وغطائها الأمامي مع مشبك Gancini، مرادفاً لأناقة دار Ferragamo الراقية على مر السنين.

تتميز حقيبة Top Handle ذات المقبض العلوي بجلدها الناعم، الذي تم اختياره ومعالجته وخياطته بخبرة عالية؛ وتعدّ الحقيبة بمثابة خلاصة شغف دار Ferragamo بالجودة وحرفيتها ومهارتها الإبداعية.

وتم على مر السنين ابتكار الحقيبة ضمن خيارات لا حصر لها من المواد، وأطلقت ضمن إصدارات محدودة، ما جعلها عملاً فنياً حقيقياً يستحق الاقتناء: من الخشب، وزجاج plexiglas، والقش، وأبليكيه الزهور، والفلين المستدام.

تجسد حقيبة Top Handle الجوانب العديدة للجوهر الأنثوي، فهي مُلهَمة وتبعث على الإلهام في الوقت ذاته، تبقى على حالها، لكنها دائماً تبدو مختلفة، ملونة، مبهجة، أنيقة، ولكنها عفوية أيضاً.

• يجمع إبزيمها على شكل Gancini بين رمز دار الأزياء والبساطة؛ فهي علامة أنيقة تجعل من السهل التعرّف إليها على الفور!

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