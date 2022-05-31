الامارات | الموناليزا تهتز بعد تلطيخها بالقشدة.. لكنها سليمة

شكرا لقرائتكم خبر عن الموناليزا تهتز بعد تلطيخها بالقشدة.. لكنها سليمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اهتزت تحفة دافنشي لوحة الموناليزا، لكنها لم تصب بسوء، أول من أمس، عندما حاول أحد زوار متحف اللوفر تحطيم الزجاج الذي يحمي اللوحة الأكثر شهرة في العالم، قبل تلطيخ سطحه بالقشدة في حيلة دعائية على ما يبدو متعلقة بالمناخ. وكان الجاني رجلاً متنكراً في زي سيدة عجوز، قفز عن مقعد متحرك ليهاجم الزجاج.

وكتب مصور مقطع فيديو لما بعد الحادث يظهر فيه أحد العاملين في متحف اللوفر وهو ينظف الزجاج «ربما هذا مجرد جنون بالنسبة لي.. يقوم بعد ذلك بتلطيخ الزجاج بالقشدة، ويرمي الورد في كل مكان قبل أن يتصدى له الأمن».

وقال الرجل، الذي كان يضع شعراً مستعاراً، في مقطع فيديو آخر بينما كان يتم اقتياده بعيداً عن المتحف مع المقعد المتحرك، «فكروا في الأرض، الناس يدمرون الأرض»، في إشارة إلى أن الدافع وراء الحادث كان يتعلق بالبيئة على الأرجح.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news