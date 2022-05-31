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الامارات | ليلة السبت الصينية الجديدة في فندق راديسـون دبـي دامـاك هيلز

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقدم مطعم مطبخ شارع حصة في فندق راديسون دبي داماك هليز أمسياته الحافلة بالنكهات، للاستمرار بتقديم أطباق آسيا وللإضافة إلى يوم الإثنين الماليزي، ويوم الخميس الكاري، والجمعة التايلاندي، ومع أحدث إضافة؛ السبت الصيني، ستقام أمسية البوفيه الصيني من السادسة حتى 10 مساءً كل يوم سبت، وستكلف 125 درهماً فقط للفرد.

وستتغير القائمة أسبوعياً، إذ ستضاف مجموعة من السمسم المحمص وسلطة الدجاج ونودلز الزنجبيل وسلطة جوز الكاجو، ومصاصات الجبن مع صلصة سيشوان في قسم المقبلات الباردة ومع المقبلات الساخنة، وستكتشف أطباقاً مثل أجنحة الدجاج بالثوم المعمر، وأنتون المأكولات البحرية المقلية وأسياخ الفطر على طريقة الكونغ باو.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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