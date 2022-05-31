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الامارات | غارث - Garth وجهـــة جديـدة ومميـّزة بانتظـارك

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُشكّل مطعم «غارث» وجهة متعدّدة الأبعاد، كانت سابقاً وجهة حصرية بالمنتسبين فقط، لكنها فتحت أبوابها أمام الجميع في 25 مايو الجاري. الجميع مدعو للانغماس في هذه الأجواء الباعثة على الهدوء والاسترخاء والتنعّم بنكهات غير تقليدية تزهر بالأطباق المستوحاة من دول جنوبي البحر الأبيض المتوسط والمحضّرة بلمسة مبتكرة.

تطغى الأجواء النابضة بالحياة على مطعم «غارث»، ليُشكّل وجهة متعدّدة الأوجه، تنبض بالروح والأُنس. فهو يرتقي إلى توقّعات الضيوف، سواء كانوا ينشدون غداءً سلساً وسط أجواء أنيقة، أو عشاءً راقياً وسط إنارة خافتة.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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