طريقة عمل شوربة لسان العصفور باللحم.. خطوات سهلة في البيت

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

شوربة اللسان عصفور يمكن أن تكون وجبة متكاملة في حالة قدمت مع اللحم أو الدجاج، ويمكن عملها في البيت بخطوات سهلة بحسب الشيف منال العالم.

طريقة عمل شوربة اللسان عصفور باللحمة

فيما يلي طريقة شوربة لسان عصفور باللحمة

كوب لسان عصفور

2 كوب لحم

بصلة

2 فص ثوم مفروم

3 ملاعق كبيرة زبدة

مكعب مرق دجاج

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة حبهان

ملعقة صغيرة بهارات

ملح حسب الرغبة

طريقة التحضير

يسلق اللحم حتى ينضج تمامًا.

يحمر لسان العصفور في الزبدة، ثم يضاف إليه اللحم.

يضاف البصل ويقلب ثم الثوم وكمية من الماء وماء سلق اللحمة ومرقة الدجاج وكل البهارات.

تغلق النار بعد خمس دقائق ثم قدمي الشوربة.

طريقة عمل شوربة لسان عصفور باللحمة والطماطم

3 أكواب لسان العصفور.

نصف كيلو لحم مقطع مكعبات.

2 كوب ونصف ماء أو مرق اللحم.

ثمرة بصل مفرومة ناعماً.

2 فص ثوم مفروم.

كوب عصير طماطم طازج.

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

نصف ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

ملح حسب الرغبة.

فلفل أسود حسب الرغبة.

طريقة التحضير

يسخن الزيت في قدر على نار متوسطة.

يضاف اللحم ويقلب حتى يصبح لونه بني ثم يضاف البصل والثوم.

تقلب المكونات حتى يذبل البصل، ويضاف عصير الطماطم والصلصة والملح والفلفل الأسود والبهارات.

تقلب المكونات وتترك حتى تغلي.

تذاب الزبدة في قدر على نار متوسطة.

يضاف لسان العصفور ويقلب حتى يكتسب اللون الذهبي.

يضاف خليط اللحم والصلصة إلى لسان العصفور.

يضاف الماء أو المرق إلى أن يغمر المكونات.

تترك المكونات على النار حتى تغلي ثم يغطى القدر، ويترك على نار خفيفة جدًا حتى تمام النضج.