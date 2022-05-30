4 أسئلة يكره الزوجان سماعها.. منها «بتحبني قد إيه وتاكل إيه النهاردة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

استعرضت الإعلاميات منى عبدالغني وهبة الأباصيري وإيمان عز الدين، في حلقة اليوم من برنامج «الستات مابيعرفوش يكدبوا»، بعض العبارات التي تُسبب مشكلات كثيرة بين الزوجين.

وقالت الإعلامية منى عبدالغني، إن سؤال الرجل لزوجته خلال الخلاف بينهما «هو أنتِ زعلانة مني؟!» يجعل الزوجة تفقد أعصابها، وردت عليها الإعلامية إيمان عز الدين: «هناك سؤال آخر، وهو أنتِ متعصبة ليه دلوقتي؟!».

أسوأ سؤال

وترى الإعلامية هبة الأباصيري، أن أسوأ سؤال من الممكن أن يسأله أي رجل لزوجته هو «أنتِ وراكِ إيه طول النهار؟!»: «لما مراته تتعب ويشيل البيت جنب شغله طيل الليل والنهار هيعرف إن مراته كانت شايلة حاجات».

واقترحت إيمان عز الدين، أن تمارس الزوجة أعمالها المنزلية كاملة في يوم عطلة زوجها، بما فيها المذاكرة للأطفال حتى يعلم جيدا معاناتها طوال أيام الأسبوع.

وحذرت منى عبدالغني السيدات، من أسئلة تسألها بعض السيدات لأنها تتسبب في إثارة الزوج، مثل «بتحبني قد إيه يا حبيبي؟!»، لكن الإعلامية إيمان عز الدين اختلفت معها، وقالت: «السؤال حلو ولذيذ، هي عاوزة تطمن، عشان ده مصدر أمان».

تاكل إيه النهاردة؟

وأكدت الإعلامية منى عبدالغني، أن السؤال «تاكل إيه النهاردة؟» سخيف وغير مستحب، وبخاصة عندما يكون الرجل على مشارف الخروج من منزله للذهاب إلى عمله، وردت إيمان عز الدين: «لو الست قاعدة حلوة وفرفوشة وعلى سنجة 10 واتكلمتِ معاه بالشكل اللي يحبه وفتحتي علبتين تونة هيبقى مرضي، لكن بالنسبة لأكله، فهو لما بيقول بحب ده ومش بحب ده، بيبقى جواه حاجة تانية مش هيقولها».