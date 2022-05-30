أسباب الدوخة المستمرة والصداع.. 5 علامات تنذر بخطورة شديدة

القاهرة - سمر حسين - صحة

أسباب الدوخة المستمرة والصداع من أكثر ما يبحث عنه الأشخاص في هذه الفترة خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الصيف، إذ تؤثر على أنشطتهم وأدائهم لوظائفهم المختلفة، فضلًا على أثارها السلبية على صحتهم.

أسباب الدوخة المستمرة والصداع

لذا، نوضح في الموضوع الآتي أسباب الدوخة المستمرة والصداع، وفقًا لموقع «The Times Of India»:

- مشكلات في الأذن، يعتبر من أولى الأسباب التي تصيب الإنسان بالدوار، خاصة إذا كان يحرك رأسه بشكل متتالي، وتحدث هذه المشكلة عادة نتيجة حدوث تراكمات في قنوات الأذن.

- انخفاض ضغط الدم للأشخاص، وإذا كانت المشكلة لوقت مؤقت، فإن الدوخة لن تستمر لمدة طويلة.

- إصابة الجسم بالجفاف نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، إذ يتعرض الأشخاص إلى فقد كميات كبيرة من السوائل، وبالتالي في حالة عدم تعويضه إلى الجسم فإنه يتعرض إلى الجفاف ما يصيبه بالدوخة التي يتبعها الصداع الشديد.

- يعتبر القلق من ضمن أسباب الدوخة المستمرة والصداع، إذ يكون له أعراض جسدية ونفسية، وعلى رأسها الصداع والدوخة، فضلًا على قلة التركيز والإرهاق الشديد، لذا يفضل الاسترخاء جيدًا عند المعاناة من الدوخة.

- الإصابة بأحد أنواع الصداع الصعبة وهو الصداع النصفي، الذي يعتبر من أكثر الآلام الصعبة التي يعاني منها الأشخاص في الرأس، إّ يكون في أحد الأجزاء الجانبية أو في الرأس بأكمله، ويمكن أن يصاحبه الدوخة في الكثير من الحالات، بالإضافة إلى الرغبة في القيء، وعدم القدرة على الرؤية بشكل جيد.

خطورة الدوخة

أما عن خطورتها، فلا تشكل الدوخة المستمرة خطرًا إلا في حالة ظهور بعض العلامات التي تتمثل فيما يلي:

- صعوبة في التنفس.

- صداع لا يستطيع الشخص تحمله.

- القيء.

- عدم وضوح الرؤية.

- ارتفاع درجة حرارة الجسم.

علاج الدوخة والصداع

ويمكن علاج مشكلة الدوخة والصداع المستمر، بإتباع النصائح الآتية، فضلًا على مراجعة الطبيب المتخصص أيضًا:

- الابتعاد عن تناول الأدوية التي تصيب الجسم بالدوران، لذا يفضل مراجعة الطبيب المعالج بشأن الأدوية التي تتناولها، لأنها من الممكن هي السبب الوحيد وراء الشعور بالدوخة.

- الاهتمام بتناول نظام غذائي صحي غني بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بتناول كميات كبيرة من السوائل خاصًة مع ارتفاع درجة الحرارة لتعويض الجسم ما يفقده من سوائل.

- الحصول على عدد ساعات كافية من النوم، يضمن لك الحد من الإصابة بالدوخة أو المعاناة من مشكلة الصداع، لذا يفضل النوم لمدة تتراوح من 7 إلى 8 ساعات خلال اليوم، مع الحرص على الامتناع عن النوم في ساعات القيلولة.

- ابتعد عن أداء التمارين الرياضية بشكل مفاجيء دون تهيئة عضلات جسمك أولًا، وتجنب أيضًا أداء حركة مفاجئة مثل النهوض فجأًة حتى لا يصاب الجسم بالدوران.

- احرص على مراجعة الطبيب المتخصص عند تفاقم الأعراض أو تكرار المشكلة حتى تضمن حفاظك على صحتك.