الامارات | تفجير قنبلة خلال مشاجرة بأحد الشوارع السورية

شكرا لقرائتكم خبر عن تفجير قنبلة خلال مشاجرة بأحد الشوارع السورية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الداخلية السورية تفاصيل إلقاء أحد الأشخاص قنبلة خلال مشاجرة في أحد الشوارع بريف دمشق.

وقالت الوزارة إنه في تمام الساعة التاسعة من مساء الاثنين تبلغت شرطة ناحية جديدة عرطوز بريف دمشق بإقدام شخص مجهول على رمي قنبلة نتيجة مشاجرة في نهاية شارع الكورنيش، ولاذ بعدها بالفرار إلى جهة مجهولة.

وأضافت الوزارة أن دورية من شرطة الناحية توجهت مباشرة إلى المكان وتم إسعاف المصابين إلى أحد مشافي دمشق، وتبين أن الأول يبلغ من العمر أثنا عشر عاماً والثاني أربعة عشر عاماً والثالث سبعة عشر عاماً .

وأضافت الوزارة أن التحقيقات مستمرة والأبحاث جارية لإلقاء القبض على الفاعل.

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