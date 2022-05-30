الامارات | كشف أسباب حصول طبيب مصري على راتب 6000 دينار كويتي

شكرا لقرائتكم خبر عن كشف أسباب حصول طبيب مصري على راتب 6000 دينار كويتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصادر صحية تفاصيل التعاقد مع طبيب مصري يعمل اختصاصي أشعة تداخلية في قسم التصوير الطبي بمستشفى العدان، سرّبت أوراق تعيينه على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن تقريراً مفصّلا أكد أن الطبيب صاحب تخصص نادر في الوطن العربي والشرق الأوسط.

ووجّه النائب بدر الحميدي سؤالاً إلى وزير الصحة الكويتي الدكتور خالد السعيد سأل فيه عن مدى صحة "مستند يتضمن شهادة راتب لأحد الأطباء في مستشفى العدان - مصري الجنسية بوظيفة (طبيب اختصاصي أشعة تداخلية)، حديث التعيين ويتجاوز راتبه الشهري 6000 دينار كويتي (حوالي 19 ألفاً و620 دولار أميركي)".

وأشار تقرير نشرته صحيفة "الراي" إلى أن الطبيب يمتلك العديد من المؤهلات العلمية والخبرات الواسعة التي يتمتع بها في مجال تخصصه النادر وإسهاماته العملية داخل وخارج البلاد.

ولفت التقرير إلى أن الطبيب المذكور يُدير وحدة الأشعة التداخلية بقسم التصوير الطبي وهو تخصص دقيق وعُملة نادرة يندرج تحت الأشعة التشخيصية مع ندرة وجود أطباء كويتيين استشاريين بذات التخصص والذين لا يتجاوز عددهم 5 أطباء تقريباً وكذلك ندرتهم بالوطن العربي والشرق الأوسط.

وأكد التقرير أن الطبيب يحمل سيرة ذاتية تتضمن شهادات ومؤهلات وخبرات علمية وعملية حصل عليها داخل مصر وفي الولايات المتحدة الأميركية بالإضافة الى شغله العديد من المناصب في بلده حيث شغل وظيفة مدرس بكلية الطب جامعة القاهرة ونائب مدير الزمالة المصرية للأشعة التداخلية وعضو مجلس إدارة بها منذ إنشائها عام 2014 بوزارة الصحة المصرية بالتعاون مع الجمعية الأميركية للأشعة التداخلية، كما قام بتدريب الأطباء المصريين والعرب والأجانب المبتعثين لجمهورية مصر العربية في ذات التخصص حيث ساهم في تخريج عدد من الأطباء المتميزين ومنهم مَنْ يعمل استشارياً في تخصصه في دول خليجية وعربية.

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