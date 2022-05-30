مدير وحدة التصلب المتعدد بـ«دار الشفاء»: لدينا طاقم تمريض وفنيين مدربين على العلاجات المختلفة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

غرفة كبيرة ضخمة، مقسمة لـ4 عيادات، تتواجد بالطابق الثاني، داخل مستشفى دار الشفاء، إحدى المستشفيات الحكومية التي تقدم علاجا بالمجان، لكافة الفئات، بها وحدة متكاملة من الطاقم الطبي ومن الأجهزة، فضلا عن 4 كراسي استرخاء أو ما يسمى باسم«lazy Boy»، بلونه الرمادي، قابل للفرد والإمالة، يستلقي المريض عليه ويرخي جميع أعضاءه وجسده، فضلا عن جهاز«مونيتور»، لقياس مراقبة العلامات الحيوية للمريض، كرسي متحرك، لنقل المريض، هكذا هي محتويات غرفة الـDay Care Unit، أو ما تعرف باسم خدمة الرعاية النهارية، التي يقضي فيها مريض التصلب المتعدد، لحظات الألم و الهجمات، داخلها.

معايشة مع المرضى

«الوطن» عايشت على أرض الواقع، وحدة Day Care Unit، داخل مستشفى دار الشفاء الحكومي، المكتملة الأركان والتي يتواجد بها أحدث الأجهزة، لخدمة وعلاج المرضى بالمجان، فضلا عن معايشة لحظات الضعف والآلم مع إحدى الحالات، لكبار السن، التي تخطى عمرها الـ60، الأوجاع تسيطر عليها، لا تستطيع الحركة سوى مساعدة إحدى الممرضات، التي تُلقي عليها ببعض كلمات الدعم، كانت تستلقي على الكرسي تُريح جسدها الذي أنهكه المرض.

متابعة الحالات وتنفيذ الخطة العلاجية

الدكتور أحمد حظو، مدير وحدة التصلب المتعدد بمستشفى دار الشفاء، أستاذ طب المخ و الأعصاب، مدير وحدة الأعصاب بجامعة عين شمس التخصصبي، تحدث عن محتويات غرفة خدمة الرعاية النهارية، إذ يقول إنه يتواجد داخل الغرفة، الأجهزة لتلقي العلاج وملاحظة العلامات الحيوية المختلفة للمريض، من قياس للضغط والنبض والحرارة و التنفس، قبل وأثناء وبعد تلقي العلاج، طاقم عمل متكامل مكون من أطباء وحدة الأعصاب، من استشاريين وأخصائيين ونواب، كلُ يقوم بمهام محددة على أكمل وجه، من متابعة الحالات وتنفيذ الخطة العلاجية ومتابعة الحالة الإكلينيكية للمريض ومراجعة فحوصات المريض.

كما تضم وحدة الـMS، الخاصة بمرض التصلب المتعدد، طاقم تمريض وفنيين، مدربين على العلاجات المختلفة، وكيفية ملاحظة المريض وتجهيز العلاج الخاص بكل حالة، مع الدراية الكاملة بالمحاذير الخاصة بنقل و تحضير كل نوع علاج، والقراءات الحرجة للعلامات الحيوية، بالاضافة للتواصل مع المرضى لتنسيق مواعيد تلقي العلاج، إذ يتردد على تلك الغرفة، عشرات من المرضى، على مدار 3 أيام في الأسبوع.

تعد عيادة الـMS، التي تتواجد داخل غرفة خدمة الرعاية النهارية، ذات طبيعة خاصة، يُراعى توخي الحذر مع مرضاها، ومحاولة تقديم سُبل الدعم والتعامل معهم كأنهم من ذويهم، ويتابع«حظو» ذكر وظيفة تلك العيادة، إذ يقول أن مهامها هي تشخيص الحالات الجديدة أو المشتبه فيها، ومتابعة المرضى لتحديد نشاط أو تطور المرض، وتحديد قرارت العلاج المجاني ومتابعة صرف العلاجات، بجانب متابعة ملفات المرضى، إذ تحتوي العيادة على ملفات خاصة بكل مريض، بها تاريخه المرضي، ومتابعة نشاط المرض، وتسجيل الأشعة والتحاليل ومتابعة الفحوصات الدورية لكل علاج.