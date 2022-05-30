شاب يخضع لعمليات تجميل ليشبه الكائنات الفضائية.. «رفع ونفخ وإعادة تشكيل»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

تسبب عمليات التجميل في كثير من الأحيان هوسا كبيرا لبعض الأشخاص، الذين يرغبون تغيير ملامحهم الطبيعية، اعتقادا منهم أنهم سيحصلون على مظهر جذاب ومختلف، وهو ما قام به شاب عشريني مؤخرا، وسرعان ما أثار الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي على مستوى العالم.

البحث عن التشبه بالفضائيين

وبحسب ما ذكرت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية، بأن الجندي الروسي السابق، الذي يدعى كيريل تيريشين، البالغ من العمر 25 عاما، اتجه إلى إجراء العديد من عمليات التجميل، رغبة منه في تحويل ملامحه لما تتشابه مع الكائنات الفضائية.

ورغم إخبار «كيريل» بأن حياته ستكون في خطر من تلك العمليات، إلا أنه واصل إجراء سلسلة من العمليات الجراحية التجميلية، وقام برفع شفتيه، ونفخ خديه، وإعادة تشكيل فكه السفلي وجبهته بتلك العمليات.

فيديو يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

وبعد نجاح الشاب الروسي في إجراء العمليات الجراحية، ظهر في مقطع فيديو عبر أحد حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، وتحدث عن كيف بات وجهه يبدو وكأنه كائن فضائي، لافتا إلى أنه دفع نحو 3600 جنيه إسترليني، أي نحو 84 ألف جنيه مصري.

وفي تصريحاته قال كيريل تيريشين: «أشعر أنني عندما أموت سأصل إليهم، أنا أؤمن بهذا، فالتحول الذي أجريته لوجهي يبدو جميلا، فكل شيء يسير حسب الخطة».

وسرعان ما أثار الفيديو الخاص بالشاب العشريني، الجدل على العديد من منصات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اختلفت الآراء نحو ما قام به، فمنهم من أيده في الأمر، ومنهم من هاجمه بعد تحويل ملامحه إلى هذا الحد.