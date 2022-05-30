طريقة عمل فتة الحمص السورية بالمكسرات المقلية.. خطوات سهلة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

فتة الحمص واحدة من أشهر أكلات المطبخ السوري، والتي تقدم بخطوات سهلة مثل السوريين، بحسب الشيف نجلاء الشرشابي، حضريها في البيت بسهولة وسرعة.

وفيما يلي طريقة عمل فتة الحمص السورية بخطوات وصور سهلة وسريعة.

طريقة عمل فتة الحمص السورية

فيما يلي طريقة عمل فتة الحمص:

2 كوب حمص منقوع ليلة كاملة

كوب زبادي‏

½ كوب طحينة

½ كوب عصير ليمون‏

4 فصوص ثوم مهروس‏

معلقة صغيرة ونصف ملح‏

معلقة صغيرة كمون‏

¼ معلقة صغيرة فلفل اسود

رغيف خبز

50 جرام مكسرات

2 معلقة كبيرة سمن

طريقة التحضير

يوضع الحمص في قدر، ويصب الماء حتى يغمر.

يترك الحمص على حرارة هادئة لنصف الساعة، حتى يغلي الماء وينضج الحمص.

لعمل الصلصة:

تخلط الطحينة في وعاء، مع اللبن، تدريجيًا، ثم يضاف عصير الليمون، تدريجيًّا، مع التقليب المستمر، حتى تتشكل صلصة كثيفة القوام.

تتبل صلصة الفتة بالملح والفلفل والكمون والثوم.

قطع الخبز العربي إلى مثلثات، ثم يقلى في زيت حتى يتحمص، ويصفى.

يوزع الخبز في طبق التقديم العميق، ثم الحمص المسلوق، ثم .

يسخن السمن حتى يغلي، وتقلى المكسرات، التي تصفى بعد ذلك.

ثم يصب السمن على الفتة.

طريقة عمل فتة الحمص بالزبادي

6 أكواب زبادي.

4 أكواب حمص مسلوق.

4 أرغفة خبز مقطع مكعبات ومحمص.

ربع كوب عصير ليمون.

ربع كوب طحينة.

4 فصوص ثوم مهروس.

ملعقة صغيرة ملح.

بقدونس مفروم.

صنوبر مقلي.

طريقة التحضير

يرص الخبز في طبق التقديم.

يوضع الحمص في ماء السلق في وعاء متوسط، ثم يسخن على نار متوسطة.

توضع الطحينة، والثوم، والزبادي، والملح، وعصير الليمون في طبق عميق، ثم تقلب المكونات باستخدام مضرب شبك يدوي، أو ملعقة بلاستيكية، لتكوين صلصة ناعمة.

توزع كمية قليلة من ماء سلق الحمص على الخبز في طبق التقديم باستخدام مغرفة عميقة.

توزع كمية قليلة من الحمص على الخبز، ثم خليط الزبادي على الخبز والحمص حتى يغطى تماماً.

تزين فتة الحمص بالحمص الصحيح، ثم يوزع الصنوبر المقلي على فتة الحمص، والبقدونس، ويمكن إضافة قليل من حب الرمان للتزيين، وإضافة المزيد من الطعم المميز للفتة.