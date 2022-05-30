أول سيدة مصرية تصعد إلى قمة «إيفرست»: «هذه المواقف من أصعب ما مررت به» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حلت منال رستم، أول سيدة مصرية تصعد إلى قمة جبال «إيفرست»، ضيفة ببرنامج «الستات مابيعرفوش يكدبوا»، على قناة cbc، من تقديم الإعلاميات منى عبدالغني وهبة الأباصيري وإيمان عز الدين، مشيرةً إلى أنها استغرقت 5 سنوات حتى تقنع والدها بقبول تسلق الجبال.

«أول ما بمسك الحبل بسبح عشان ببقى خايفة رجلي تفلت».. بحسب «رستم» مشيرة إلى أن حركتها في الرحلة تكون مرتبطة بأشخاص آخرين، يضطرون إلى مغادرة الجبل بسبب تعرضهم لبعض المتاعب، وبالتالي فإنهم إما يغادرون عن طريق طائرة هليكوبتر: «كان في شخص فرنسي تعب معانا على ارتفاع 6 آلاف كم، ومكنش ينفع ينزل على رجله، وكان دايما بيدعمني».

سر البكاء

وأضافت، أن سيدة فرنسية أصيبت بمشكلة صحية في المعدة وجرى حجزها في المستشفى لمدة أسبوعين: «هذه المواقف كانت من أصعب ما مررت به، فمن كنت أعتقد أنهم أقوى مني ويدعمونني تعرضوا لمتاعب صحية».

وتابعت: «في الأسبوع الخامس كنا قربنا نوصل للقمة، وعيطت عشان اتقالي أنتي بطيئة، وكان لازم يقولوا كده عشان نبقى عارفين مستوانا، ونزلت الفيديو عشان أقول للناس إني ممكن أرجع والناس متزعلش، لكن لقيت الدعم مش طبيعي من الأطفال والكبار والناس دعوا لي، وده إداني القوة».

ظروف جوية قاسية في قمة إيفرست

وأشارت إلى أن الرياضة الأساسية التي تلعبها هي الجري، موضحة أن التمرين في درجات الحرارة العالية مثل درجات الحرارة القارصة، لأنهما يكسبان الجسم قوة تحمل عالية: «درجة الحرارة في قمة إيفرست كانت -20 درجة مئوية، وكنت لابسة حذاء معين حتى أكون أكثر ثباتا».