الامارات | الكويت.. حريق هائل بـ"سوق الخيام" (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. حريق هائل بـ"سوق الخيام" (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت قوة الإطفاء الكويتية أنها تتعامل مع حريق هائل اندلع، الاثنين، في سوق الخيام بمنطقة الري، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (كونا).

وذكرت القوة أن أربع فرق إطفاء تكافح الحريق وتحاول السيطرة عليه ومنع امتداده، مشيرة إلى أنه طال خياما ومواد بلاستيكية تستخدم في صناعة الخيام.

وتم تداول مقاطع فيديو للحادث على مواقع التواصل تظهر أعمدة الدخان في السماء مع اندلاع الحريق فيما تسعى فرق الإطفاء لإخماده.

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