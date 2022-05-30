طريقة عمل آيس كريم مقلي.. «وصفة شهية وهتحضريها في دقايق»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الآيس كريم من أكلات الصيف المفضلة عند الكبار والأطفال بشكل خاص، وذلك بسبب طعمه اللذيذ، وكونه يساعد على تخفيف الحر من جسم الإنسان، وتبحث الكثير من الأمهات وربات المنزل على طرق مختلفة لعمل الآيس كريم وبمكونات بسيطة ودون بذل مجهودًا كبيرًا.

طريقة عمل آيس كريم مقلي

ويقدم لكِ مطبخ «هن» في التقرير التالي، طريقة عمل آيس كريم مقلي حسب الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج «على قد الأيد» الذي يُعرض على قناة «CBC سفرة»، بمكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل بيت.

المكونات

ـ آيس كريم

ـ بيضة

ـ دقيق

ـ لبن

ـ فانيليا

ـ بسكوت

ـ كورن فليكس

ـ زيت للقلي

طريقة تحضير آيس كريم مقلي

- أولًا: اطحني البسكوت مع الكورن فليكس ليصبح ملمسه ناعمًا، وفي وعاء واسع ضعي البيضة مع اللبن والفانيليا، واضربيهم جيدًا بمضرب البيض، وفي وعاء منفصل ضعي الدقيق.

- ثانيًا: شكلي كرات من الآيس كريم وضعيها على كيس في طبق ثم ضعيها في الفريزر حتى تتجمد تمامًا ويفضل أن تترك لمدة يوم.

- ثالثًا: ضعي كرات الآيس كريم في الدقيق وقلبيها جيدًا ثم ضعيها في البيض ثم في الكورن فليكس والبسكوت المطحون مع التقليب الجيد حتى يثبت البسكوت على الآيس كريم ، ثم ضعيها في كيس على طبق وضعيها في الفريزر حتى تتجمد مرة أخرى لمدة 5 ساعات.

- رابعًا: اخرجي كرات الأيس وضعيها مرة أخرى في البيض ثم البسكوت والكورن فليكس المطحون فقط، ثم ضعيها في الفريزر مرة أخرى حتى تتجمد تمامًا.

- خامسًا: في زيت ساخن على النار، ضعي كرات الآيس كريم المُثلجة لمدة لا تتعدى الدقيقة حتى يأخذ البسكوت اللون الذهبي ثم ارفعيه من على النار في طبق به مناديل ثم ضعيه في طبق التقديم وزينيه بالصوصات التي تفضلينها.

طريقة عمل الآيس كريم في البيت

وتفضل الأمهات عمل الأكلات في المنزل، ومن هذه الأكلات الآيس كريم ليكون معروف مصدره وتتطمئن على أولادها عند تناولهم له، لذلك يقدم لك مطبخ «هن» طريقة عمل الآيس كريم في البيت

المكونات

ـ نصف كوب كريمة خفق

ـ ربع كوب سكر بودرة

ـ كوب لبن بارد

ـ 4 ملاعق كبيرة كاكاو

ـ نصف كوب لبن مكثف

طريقة التحضير

- أولًا: في وعاء كبير ضعي كريمة الخفق مع اللبن والسكر، واخلطيهم جيدًا ثم ضعي الخليط النهائي في الفريزر لمدة 8 ساعات حتى يتجمد تمامًا.

- ثانيًا: ضعي الكاكاو على الخليط وقلبيه جيدًا، ثم ضيفي الحليب المكثف مع التقليب المستمر حتى يصبح الآيس كريم جاهزًا، وضعيه في الفريزر لمدة 8 ساعات حتى يجمد ويصبح جاهزًا للتقديم.