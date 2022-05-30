طرق تشجيع الأطفال على المذاكرة.. بينها الدعم والتحفيز بالهدايا

القاهرة - سمر حسين - ماما

يفضل الأطفال اللعب دائمًا عن المذاكرة، ويتعبون الأمهات كثيرًا أثناء عملية المذاكرة بسبب قلة تركيزهم في المواد الدراسية المختلفة وانشغال تفكيرهم باللهو واللعب، لذلك تسعى الكثير من الأمهات إلى معرفة طرق تشجيع الأطفال على المذاكرة.

طرق تشجيع الأطفال على المذاكرة

يقدم لكِ «هن» في التقرير التالي، طرق تشجيع الأطفال على المذاكرة، وفقًا لما أوضحه الدكتور هشام الوصيف، استشاري التغذية العلاجية أثناء لقائه في برنامج «السفيرة عزيزة» الذي يُعرض على قناة «DMC» وهي:

ـ تحفيز الأطفال من خلال إعطاءهم مكافأة أو هدية نتيجة مذاكرتهم لمدة طويلة، وحصولهم على درجات عالية.

ـ تشجيعهم باستمرار ومدحهم على أي إجابة صحيحة حتى يحبوا المذاكرة.

ـ ربط المذاكرة باللعب.

ـ تجنب التوتر والعصبية من الأم ومحاولة الهدوء حتى لا يتوتر الطفل.

ـ التربية الإيجابية بعدم تخويف الطفل من عدم المذاكرة.

ـ النظام الغذائي الجيد والصحي يساعد على الأطفال على التركيز وينشط الذاكرة.

ـ دعمهم معنويًا قدر الإمكان.

ـ عدم إحساس الطفل بوجود شروط لحُبك لهم، وأن الحب لا يعتمد على الدرجات المرتفعة في الامتحان، لكن تقولي له أنك ستفرحي إذا حصل على درجات مرتفعة.

ـ الاعتماد على النظام في المذاكرة وعدم الفوضى.

ـ الكتابة بالألوان تساعد ذاكرة طفلك على الاحتفاظ بالمعلومات.

ـ عدم تشتيت تركيز الطفل بالتليفون أو الإنترنت.

ـ تربية الطفل على تحمل المسؤلية، وتجميع المعلومات من المصادر والكتب بنفسه دون مساعدتك.

ـ الصبر مع الطفل وعدم المشاجرة معه حتى لا يكره المذاكرة والتعليم.

ـ وجود مثال وقدوة يحظى بهما منذ الصغر سواء من العائلة أو من الخارج.

ـ إذا كان الطفل يحب لعبة محددة مثل كرة القدم، شجعيه على المذاكرة من خلال قول إنه إذا حصل على درجات مرتفعة ستشتركي له في تدريب كرة القدم في النادي.

ـ معرفة نقاط قوة الطفل والتركيز عليها، ووضع هدفًا محددًا له.

أكلات تساعد الأطفال على التركيز في المذاكرة

وعرض الدكتور هشام الوصيف، أكلات تساعد الأطفال على التركيز في المذاكرة وتقوية الذاكرة ومنها:

ـ البُعد عن الوجبات السريعة.

ـ التنويع في الفواكه للطفل عند المذاكرة.

ـ تناول الأسماك يساعد على تقوية الذاكرة بسبب احتواءها على البروتينات المهمة للذاكرة.

ـ البيض يحتوي على فيتامينات تساعد على زيادة التركيز.

ـ تناول المكسرات مثل اللوز والبندق والسوداني، والتي تحتوي على فيتامين E، وهو ما يساعد على تقوية الذاكرة ويقي من الإصابة بمرض الزهايمر.

ـ الشوكولاتة الداكنة تحتوي على منشطات طبيعية تساعد على التركيز.

ـ التوت من الفواكه المهمة والمفيدة للذاكرة.

ـ الأفوكادو يحتوي على مجموعة من الفيتامينات الهامة التي تساعد على تحفيز الذاكرة.

ـ الكرنب يدعم صحة المخ والعقل مما يساعد على تقوية الذاكرة.

ـ الكركم يحتوي على فيتامينات ومضادات أكسدة تساعد على تنشيط الدورة الدموية.