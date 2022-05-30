الارشيف / لايف ستايل

7 نصائح مهمة للوقاية من الطقس الحار.. «علشان متتعبش»

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

القاهرة - سمر حسين - صحة

نصائح للحماية من أضرار الطقس الحار

معاناة كبيرة يعيش فيها العديد من الأشخاص خلال أشهر فصل الصيف، إذ عادة ما يتسبب الطقس الحار في الشعور ببعض الأزمات الصحية، كالإصابة بالحساسية والأمراض الجلدية المختلفة، وكذلك الشعور بالصداع أو عدم الاتزان وغيرها.

وعلى هذا النحو، يجب اتباع بعض الخطوات التي تساعد في الوقاية من التعرض للأزمات المختلفة الناتجة عن العيش خلال أيام الطقس الحار، منعًا لحدوث أي مضاعفات صحية.

نصائح للحماية من أضرار الطقس الحار

وحسب ما قدم مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها cdc، تتمثل نصائح الوقاية في فصل الصيف من أشعة الشمس والشعور بالحرارة في الآتي:

1- البقاء داخل مكان به تهوية جيدة، أو مكيف بقدر ما تستطيع.

2- شرب الكثير من السوائل حتى ولو لم تشعر بالعطش.

3- ارتداء ملابس قطنية فضفاضة وخفيفة الوزن، وذات ألوان فاتحة.

4- ارتداء واقي من الشمس، كالقبعات بأشكالها المختلفة.

5- الاستحمام والحصول على حمام بارد بشكل يومي.

-6 تجنب القيام بالأنشطة الشاقة بالخارج في الأيام الحارة.

7- إذا كنت بالخارج، خذ فترات راحة متكررة في مكان بارد.

d814de18ce.jpg

فواكه تساهم في إنعاش الجسم في الصيف

وفيما يلي، مجموعة من الفاكهة التي يفضل تناولها في فصل الصيف للحصول على الترطيب اللازم للجسمن بحسب موقع «هيلث لاين».

البطيخ

يحتوي البطيخ على 95 بالمائة من الماء من حجمه، حيث أنه يعمل على التقليل من حرارة الجسم على الفور.

الخوخ 

يحتوي الخوخ الطازج على فيتامينات A و C والريبوفلافين والبوتاسيوم، وهي عناصر مغذية أساسية للحفاظ على صحة الجلد والجسم.

07de611bc0.jpg

الأناناس 

يحتوي الأناناس على نسب كبيرة من الماء والعناصر الغذائية، التي تساعد على تقليل درجة حرارة الجسم.

الليمون

جميع ثمار الحمضيات لها تأثير كبير في تبريد وترطيب الجسم، كما أنها تعزز إزالة السموم منه.

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا