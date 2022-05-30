شيرين عبدالوهاب ترد على سؤال الجمهور: محضرتيش جواز صديقتك بوسي ليه؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

العديد من التساؤلات المختلفة عادة ما يتم توجيهها للفنانين من قبل متابعيهم، وذلك عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، ومؤخرًا، وجه أحد المتابعين سؤالًا للفنانة شيرين عبد الوهاب، والذي جاء بشأن سر تغيبها عن حفل زفاف الفنانة بوسي، والذي أقيم قبل عِدة أيام.

شيرين ترد على سؤال المتابع

وحرصت شيرين عبد الوهاب بالرد على السؤال الذي وُجه لها، عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «ستوري»، على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وجاء مضمون السؤال: «ليه ماحضرتيش حفل زفاف صديقتك بوسي؟»، لترد «شيرين» على السؤال، موجهة رسالة تهنئة للفنانة بوسي، قالت خلالها: «ألف مبروك يا أجدع واحدة في الدنيا»، وهو ما تفاعلت معه الأخيرة لترد هي الأخرى: «الله يبارك فيكي يا روح قلبي يا صوت مصر».

حفل زفاف بوسي

وقبل أيام احتفلت الفنانة بوسي بزفافها على مصفف الشعر الشهير هشام ربيع، حيث أقيم الحفل داخل أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة.

وتألقت «بوسي» في ظهورها بفستان زفاف من تصميم مصمم الأزياء هاني البحيري، وهو ما نال إعجاب العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، إذ جاء التصميم بشكل بسيط وأنيق للغاية، وهو ما لفت أنظار الكثيرين.

معلومات عن زوج الفنانة بوسي

- يُدعى هشام ربيع.

- يعد واحدًا من أشهر مصففي شعر الرجال في مصر.

- يعمل هشام ربيع مع عدد من نجوم الفن والرياضة والإعلام.

- يحرص على نشر الصور التي تجمعه بالمشاهير الذين يترددوا عليه.

- يعد هشام ربيع متخصصًا في تقديم أحدث صيحات قصات الشعر الرجالي.

- شقيقته هي خبيرة التجميل ناريمان ربيع.

- لديه نحو 9 فروع لصالون التجميل الخاص به والذي يحمل اسمه، داخل كل من المناطق الآتية، مصر الجديدة، الرحاب، مدينتي، المعادي، التجمع الخامس، الساحل الشمالي، وغيرها.