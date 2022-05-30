يسرا وفيفي عبده ونيللي كريم يشعلن فرح ابنة مدحت العدل بالرقص والغناء «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

نخبة كبيرة من الفنانات شاركن في حضور حفل زفاف آية مدحت العدل، والذي أقيم قبل أيام قليلة داخل أحد فنادق القاهرة الكبرى المطلة على النيل، والذي ما يزال يتصدر المشهد خلال أحاديث مواقع التواصل الاجتماعي.

رقص فيفي عبده في فرح ابنة مدحت العدل

ومؤخرا، نشرت الفنانة فيفي عبده، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو ظهرت خلاله وهي منسجمة مع عدد من الأغنيات المختلفة وتؤدي الرقص الشرقي عليها، خلال حفل زفاف ابنة الدكتور والكاتب مدحت العدل.

وأرفقت فيفي عبده خلال الفيديو، رسالة تهنئة للعروسين: «من فرح آية مدحت العدل وعمر شطا، ألف مبروك ربنا يسعدهم ويوفقهم يا رب».

انسجام بين يسرا ونيللي كريم

فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو آخر عبر منصة الفيديوهات «تيك توك»، ظهر خلاله النجمتان نيللي كريم ويسرا، خلال تواجدهما في حفل الزفاف ذاته أيضا، إذ ظهرا وهما منسجمات على نغمات إحدى الأغنيات الشهيرة للفنان عمرو دياب.

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معلومات عن ابنة مدحت العدل

وفي السطور التالية، نستعرض أبرز المعلومات عن آية مدحت العدل:

- هي الابنة الصغرى ضمن ثلاث أبناء للدكتور مدحت العدل.

- تخرجت في الجامعة الأمريكية 2017.

- تعمل في مجال هندسة الإلكترونيات.

- شاركت آية مدحت العدل في مرحلة طفولتها، بعدد من الأعمال الفنية، من بينها «أصحاب ولا بيزنس»، وفيلم «اللي بالي بالك»، إذ لعبت دور «شاكي» ابنة الضابط «رياض المنفلوطي» والذي جسد شخصيته الفنان محمد سعد.

جدير بالذكر أن حفل زفاف ابنة مدحت العدل، شهد حضور نخبة كبيرة من مشاهير الفن والغناء في مصر والوطن العربي، من بينهم، يسرا، نيللي كريم، كارول سماحة، محمد رمضان، وليد توفيق.