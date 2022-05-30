زواج نرمين الفقي يثير الجدل عبر «السوشيال ميديا».. بين الشائعات والحقيقة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

العديد من التساؤلات بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن حقيقة زواج نرمين الفقي، وذلك عقب ظهورها مع أحد الأشخاص مؤخرا، إذ سرعان ما تساءل البعض عن حقيقة ارتباطهما، وهو ما شهد تداولا واسعا بين محبي الفنانة على مدار الساعات الماضية.

ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي تنتشر فيها التساؤلات عن حقيقة زواج نرمين الفقي، إذ عادة ما يتم تداول العديد من تلك الأنباء بشأن حياة الفنانة التي تعتبر العزباء الجميلة بالوسط الفني.

حقيقة زواج نرمين الفقي

وبشأن تلك الأنباء المتداولة بشأن زواج نرمين الفقي لم تعلق الفنانة على الأمر، إذ أنها لم تكن المرة الأولى التي تتعرض خلالها لمثل هذه الشائعات، فقبل سنوات انتشر عددا من الأنباء غير الصحيحة والتي زعمت ارتباطها بالفنان فاروق الفيشاوي، وذلك قبل رحيله، وهو ما نفته الأولى حينها.

مواصفات فتى أحلام نرمين الفقي

وخلال لقاء سابق مع الإعلامية لميس الحديد، ببرنامج «كلمة أخيرة»، والمذاع على شاشة «أون»، كانت كشفت نرمين الفقي عن أبرز المواصفات التي تتمنى أن تجدها في شريك حياتها، على رأسها تحمله المسؤولية، وأن يتسم بالحنية، ويكن رجلا في تصرفاته بشكل عام، لافتة إلى أنها لا تهتم بالأمور المادية، وتكتفي فقط بالارتباط بشخص تحبه.

زواج نرمين الفقي من كمال أبو رية

وقبل أعوام انتشرت العديد من الشائعات نحو حقيقة زواج نرمين الفقي من الفنان كمال أبو رية، وهو ما خرجت للرد عليه حينها نافية كافة الأنباء المتداولة، موضحة أن كل ما يربطها به علاقة الصداقة والزمالة فقط، إذ أنهما اجتمعا في أكثر من ثلاثة أعمال مختلفة.

سبب عدم زواج نرمين الفقي

أما عن سبب رفض الفنانة نرمين الفقي للزواج، رغم بلوغها الـ48 عاما، فهو ما أوضحته في تصريحات سابقة لها بأنها لا تمانع الأمر، لكنها في انتظار الرجل المناسب فقط.