عمرها 70 عاما.. عربية «الحج مجدي» الأشهر داخل شبرا والسر في الطعم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كافة أصناف اللحوم وحلويات الضأن تباع على هذه العربة الصغيرة، على مدار نحو أكثر من 70 عاما، تصل رائحتها على جانبي الشارع الكبير داخل أحد أحياء منطقة شبرا، وكأن هذه الروائح الشهية تنادي على زبائنها.

تاريخ عربة الكبدة الشهيرة يكشفه محمد مجدي، صاحب ووريث عربة الكبدة الشهيرة، خلال حديثه في بث مباشر مع «الوطن»، عن تاريخ كبدة أسرته الشهيرة، والتي ورث العمل عليها أبا عن جد.

عمرها 70 عاما

وأوضح محمد أن جده امتهن العمل عليها قبل ما يقرب من 70 عاما، والتي عرفت بتقديمها أشهى أنواع اللحوم وحلويات الدبائح المختلفة، ومختلف أنواع الأصناف الأخرى: «بقالنا في المنطقة هنا من زمن، والناس بتجيلنا من كل مكان».

سر شهرة عربية كبدة الحج مجدي

أما عن سر شهرة العربة القديمة داخل حي شبرا، قال محمد إن الأمر يعود إلى السمعة الطيبة وحسن التعامل مع الزبائن: «طول عمرنا وبنتعامل كويس مع الناس، وبنتقي ربنا في اللي بنقدمه».

ويحرص محمد مجدي وأفراد أسرته على تقديم أكلاتهم المختلفة لزبائنهم في أسعار بمتناول أيدي كافة الفئات: «الأسعار بتبدأ من 15 جنيه، وأي حد يجي يقدر ياكل أي صنف نفسه فيه».

ويحرص أبناء الحج مجدي على تقديم مختلف الأصناف والأطباق بخلاف حلويات الذبائح، إذ أنهم باتوا يقدمون مؤخرا أطباق اللحوم والمشويات، وكذلك كافة أنواع الأطعمة البيتي مثل المحاشي، وأطباق الشوربة المختلفة، والفتة بأنواعها.

يقول محمد مجدي: «السنين عدت وحبينا نقدم للناس وجبات تانية، ونجحنا في ده، ولسه زباينا بييجوا لنا من كل مكان في شبرا ومصر».