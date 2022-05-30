الامارات | 4 أشياء تضعّف سرعة الإنترنت في منزلك

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أشياء تضعّف سرعة الإنترنت في منزلك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعاني بعض الأشخاص من ضعف سرعة الإنترنت في منازلهم رغم اشتراكهم في باقات مرتفعة التكاليف، ويعود ذلك لوجود عوائق في تامنزل أو حوله تحدّ من قدرات الواي فاي و ذلك وفقاً لمدونة "لايف هاكر" الإلكترونية

ويعتقد البعض أن "الواي فاي" هو الإنترنت في حد ذاته، لكن هذا غير صحيح. فهو عبارة عن موجات راديو، تسمح لأجهزتك بالاتصال بـ"جهاز التوجيه" (ROUTER) الخاص بك، الذي بدوره يتصل بالإنترنت.

1- المنزل: إذا كانت سرعة الإنترنت ضعيفة، فقد يقع اللوم على منزلك، في حال كان يتواجد في شارع عام، حيث ستجد إشارات "الواي فاي" الخاص بك صعوبة في المرور عبر الجدران والأرضيات الخرسانية والمسامير الفولاذية.

2- الأجهزة المنزلية: يقول خبراء إن الأجهزة الموجودة في المطبخ، مثل غسالة الأطباق والثلاجة والفرن، كلها عبارة عن "صناديق معدنية كبيرة". ومن المعلوم أن "الواي فاي" لا يتفاعل جيدا مع المعادن.

وفي حال كانت إشارات الراديو تمر عبر مطبخك، فقد تؤثر الأجهزة المنزلية على قوة الإنترنت الخاص بك.

3- التلفزيون: التلفزيون ذو الشاشة المسطحة عبارة عن صفيحة معدنية ضخمة، وبالتالي، فقد يكون جهازا لحجب إشارات الواي فاي عن بقية الغرف في منزلك. الأمر نفسه ينطبق على المرايا.

4- التكنولوجيا القديمة: على سبيل المثال، قد تؤثر أجهزة البلوتوث على شبكة "الواي فاي" الخاص بك، على اعتبار أن هذا النوع من الأجهزة صمّم في فترة ماضية ولم يأخذ في عين الاعتبار التكنولوجيا الحديثة.

وفي الختام، نصحت مدونة "لايف هاكر" بوضع جهاز التوجيه الخاص بك في مكان مفتوح قدر الإمكان، بحيث لا تعيقه أجهزة معدنية أو أي من العوائق المذكورة سلفا.

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